網民熱話丨鄭嘉穎為「嘥時間論」 解畫　連累馬明阿佘感抱歉

▲ 鄭嘉穎感抱歉！

鄭嘉穎近年因屢次缺席「鐵馬家族」聚會，加上他出席活動時表達「嘥時間論」，即傳出與馬國明不和，引起連串風波！

網民熱話丨鄭嘉穎嘥時間論引爭議 表弟王賢誌發文割蓆：佢唔係我邊個

最新影片推介：佘詩曼專訪

向馬明道歉

昨日（12月14日）嘉穎出席活動接受傳媒訪問為「嘥時間論」解畫，並強調從無講過「嘥」字，又指自己都不夠時間用何來可以嘥：「我都估唔到做咗個回應，講會唔會出席馬明婚禮，之後就出咗好多憑空想像嘅唔同版本，所以我之後同馬明講唔好意思。」

嘉穎又向馬明道歉，因明白搞婚禮有很多事情需要籌備，在其最忙的時候，還要出來幫自己澄清、解畫，增添對方麻煩，感到不好意思。

▲ 鄭嘉穎為「嘥時間論」解畫。

稱會改善自己問題

對於自己的態度引起誤會，嘉穎指認識他的朋友，知道他一直有這個問題，甚至有朋友表示「你可以喺呢行生存到30年都係奇迹」，故自己仍在改善中。

問到他與馬明不和問題，嘉穎指兩兄弟之前已經拆掂了，並指馬明很體諒他，婚禮之後會與他吃飯，到食飯再親手送禮給對方，又表示那天受訪可能說得不太清楚，以致傳出不和。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

連累太太和阿佘增添麻煩

至於太太陳凱琳上載非洲旅行相被指火上加油，嘉穎感到不好意思，全因他堅持自己性格，令其他人增添麻煩，並稱會為說話太短﹑不愛解釋及不詳盡，作出改善，故為馬明、太太、或者阿佘增添不必要麻煩，感到抱歉。

另外，對於表弟王賢誌暗指他是「雙面人」，嘉穎則指親戚朋友的事不多說：「如果我咁叻做到雙面人，依家就唔使喺度解畫，我想圓滑都圓滑唔到，我盡力啦。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R