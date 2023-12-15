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校長專欄丨笑容是教育及育兒的良方 陸慶濤小學校長：笑容是強大的力量

升學教育 11:28 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

保良局陸慶濤小學黃志揚校長表示，笑容擁有强大的力量。

作為教育工作者，我痛心近月發生的學生輕生事件，每個生命都是寶貴的。學生需要學習課內及課外知識，亦必須要有成長體驗及經歷，我很關心學生的心理需要，每位學生都是教育者的寶貝。

在我教育生涯中，我認為「笑容」確實是一種非常強大的力量，它可以營造融洽的人際關係，傳遞友善和正能量，這是我的教育信念。
嬰兒出生，護士總會讓嬰兒先大哭一場，到交到父母手中，我相信父母最期待的畫面就是嬰兒的甜美笑容。

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換轉角度，嬰兒最渴望看到的是甚麼？應該就是父母的親切笑臉！由出生一刻，其實就以笑容開始建立良好的親子關係，我們相互需要笑容。笑容可以打破隔閡；笑容可以抵擋誤會；笑容可以傳遞友善；笑容可以營造和諧；在逆境下，更應該常保持笑容，心境自然開朗，思想都會正向正面。

我喜歡笑，是我與學生熱情相向的相處態度；我盡心盡力與師生同行，期望老師也笑容滿瞼，因為我深信一位開心的老師一定都可以教到開心的學生，這就是真確的「以生命影響生命」。

學校是培養及發揮正能量的地方，但都不可忽視父母的重要！各位父母親，我明白你們都有不同的壓力，但都請你們能夠保持笑容，請不要忘記，孩子出生一刻所要的其實好簡單，就是你們的笑容，「笑一笑，世界更美妙」！

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撰文 : 黃志揚校長，M.H. 保良局陸慶濤小學

欄名 : TOPick校長專欄

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