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移民英國丨一家5口帶$25萬移民英國　港人夫婦矢言一到埗即求職網民意見兩極

家事百科 10:36 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

一家5口帶$25萬移民英國，港人夫婦矢言一到步即求職，網民意見兩極。

不少家庭選擇移民與否，資金都是考慮因素之一。有港人夫婦日前就在網上平台發文，指兩夫婦育有3名子女，在扣除申請費用及機票支出之外，有25萬現金帶往移民，在預算有限下，於在網上請教哪區租金較低，引來網民熱烈議論。

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據Facebook群組「曼城港人谷」，有網民匿名發帖指，自己將連同配偶、3名子女（7歲、12歲、14歲）一家五口移民英國曼徹斯特，在扣除移民申請費用及機票錢等，只有25萬港幣。

事主形容自己「資金超有限」，直言「知道真係好少錢」，但為了下一代，所以才如此拼搏，亦承諾夫婦倆一到埗安頓，就會立即求職，所以真心向網友請教，哪一區治安不太複雜，租金又比較便宜。

帖文引來網民議論紛紛，有不少網民建議事主可作其他選擇：「不如儲多點先過來，或者一個先落地打點好哂先再接家人來，Warrington稍好的區都要1000-1200，除非諗Wigan，都可能有800-900，但比人搶得好快。」亦有人表示：「坦白講冇人冇物邊度都一樣，邊度都有好校，不如由地區平均生活開銷同學校開始 work back，揀屬於你嘅地方。」

但亦有人鼓勵事主，並為他打氣加油：「倆公婆齊心無話唔得，加油啊」、「其實路係人行出嚟，25萬冇話唔得，不過就會辛苦啲，最重要兩位要有心理準備，好易會為錢而鬧交。」

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責任編輯：王明芳

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