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工傷意外｜大埔跟車男工　跌傷後腦留醫半個月不治　遺住劏房體弱病妻

都市病 10:39 2023/12/15

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大埔一間食品工場的60歲跟車男工人，上月27日疑在送貨期間意外跌倒，後腦受到重創，經留醫半個月後，不幸於周一（11日）離世，遺下住在「劏房」體弱病妻及一名長居內地的兒子。

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涉事公司未承諾提供賠償

工業傷亡權益會昨日（14日）公布上述消息指，陳姓事主原為家中經濟支柱，與妻子兩人居於細小劏房。面對丈夫驟然離世，陳太不但悲傷不已，而且她因健康欠佳只能打散工，拮据的經濟情況令人擔憂，面臨經濟和住屋困難。涉事公司雖曾多次與家屬見面，但至今未承諾提供賠償或恩恤金。

工權會引述陳太指，現需要一筆殮葬費，亦希望房屋署可以酌情加快批准其公屋申請。至於兩人已成年的兒子早已移居內地，成家立室，因兩地生活水平不同，難以長期支援母親。目前兒子已趕回香港打點父親後事，會方正向家屬提供適切協助。

警方於上月27日中午12時47分接獲報案指，大埔大順街3號一工場停車場位置有人受傷，但報案人曾表示毋須警方介入。跟進個案的工權會幹事謝欣然指，過往有報案人將工友受傷情況盡量講得輕描淡寫，希望警方不要到場調查，但其實工友傷勢可嚴重到變植物人甚至死亡，希望有關部門可杜絕情況。

頭部5大受傷後果

頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果：

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  • 顱內出血：瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。
  • 腦部受損：外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。
  • 腦震盪：腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

出現5大惡化徵兆 須立即送院

如果傷者情況嚴重，建議應盡快送院診治；如果出現暈迷，可讓傷者保持半臥姿態，保持氣道暢通，除非因為呼吸困難，應該盡量避免移動傷者；如果有傷口，可於患處施壓以制止出血。

醫管局建議，出院後如果患者出現神智不清、抽筋痙攣、劇烈頭痛、嘔吐及行為錯亂等情況，就可能顯示傷者情況惡化，必須即時將傷者送回醫院。

傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

部份傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會將持續某些後遺症狀，部份症狀會於數月內自動消失，但部份傷者症狀可能持續較久，但一般分為以下6大症狀：

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