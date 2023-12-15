新聞女王劇透丨第21至25集大結局劇情預告　Man姐被指當年採訪賊王案見死不救

▲ 《新聞女王》

TVB台慶劇《新聞女王》由佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥等演出，第20集劇情講到家妍忽然覺得執意堅持的理想猶如大眾笑話想重掌人生方向。

第21集 （18/12）

家妍意外拾獲曉薇的手機，得悉非法賽車情報，趕赴現場並拍下車禍一刻。Slash重傷昏迷，Cyrus被列為證人，但兩車均沒行車紀錄片段。

家妍為返電視部，以獨家影片作籌碼，向SNK內三個人開出暗盤。景仁最早聯絡家妍，不但送上禮物，還搬出兩人的舊情事，都無法打動對方。

曉薇萎靡不振，慧心以自身經歷燃起其鬥心，曉薇要為Slash討回公道，認為景仁牽涉其中……家妍正等待獨家影片的買家出手，最終方太約她見面……

第22集（19/12）

原來家妍拍到車禍真相，方太答允讓她帶劉艷回歸電視部。家妍直播時臨時改稿，引導觀眾認為Slash醉酒駕駛，慧心直指其做法不中立。

Slash在醫院出狀況，曉薇情緒崩潰……

劉艷被家妍指派調查食物安全個案，卻發現她疑似想用負面報道打擊廣告商的競爭對手。家妍向劉艷追問進度，劉艷揭穿家妍向權勢獻媚的真相，師徒反目。曉薇與景仁分手；Slash之事令曉薇情緒病復發，受幻覺及自毀念頭所困，更決定辭去主播一職。

第23集（20/12）

景仁與家妍結盟，對抗慧心。劉艷欲追查吳寶榮的太太失蹤一案，被景仁拒絕。慧心擔心曉薇而登門造訪，還穿針引線助其轉職到仁心慈善基金。

詩晴突然請辭，原來是某高層安排她到政府內部任職。警方發現吳太屍體；神秘線人聯絡劉艷，稱手中有吳太手機，索要高價。

英飛、家妍拒絕劉艷伸領線人費，劉艷向慧心求助。

劉艷與家明因調查吳太案件被捕，家妍反對公司保釋二人，慧心異議。家妍想強逼劉艷交出證據，幸得慧心前來擋駕……

第24集（21/12）

改革空前成功，但景仁等人故意刁難，要煞停慧心。

劉艷與家明辭職自組網媒，首單報道是揭出Cyrus車禍醜聞。

英飛想再改革消息一出，電視部人心惶惶。

景仁、家妍等動議眾人投票煞停慧心的改革，Ivan提議延遲到「香港專業新聞獎」頒獎禮後再作定奪。慧心奪得大獎，怎料，頒獎禮甫結束，警方指賊王案中傷者梁Sir甦醒，要請慧心再錄口供。

景仁賣力採訪梁Sir，更公開當年片段，營造慧心見死不救，慧心頓成新聞主角……

▲ 《新聞女王》

第25集（22/12）

慧心舉行記者會，宣佈會離開新聞界。梁Sir約見慧心，指自己沒有怪責他。

慧心、景仁再見面，兩人冰釋前嫌。智力失常的男子賴志雄持刀挾持仁心基會兒童院舍，家妍到現場報道。志雄指名要見慧心，否則會引爆炸彈。

原來半年前，志雄的女兒在院舍墮樓身亡，被裁定意外。但志雄懷疑女兒遭受欺淩，故這次指名要求慧心報道，希望查出真相。

某男職員想偷走志雄的炸彈，意外引發志雄發狂，他竟向慧心揮刀，直播訊號就此中斷……

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