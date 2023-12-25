MOOV Live｜讚馮允謙既溫柔又瘋狂　陳凱詠沉澱過後享受當下

馮允謙（Jay Fung）及陳凱詠（Jace）將於2024年1月19日 合作舉行《Klook Presents MOOV Live JAY 馮允謙 x JACE 陳凱詠》音樂會，二人早就曾在音樂和舞台上合作，這次再度重逢，Jay和Jace接受專訪，拆解音樂會的相關細節。

對於今次的合作，二人分享他們各自的感受；Jace表示︰「一直很仰慕Jay Fung，以前只做過對方的演唱會嘉賓，好興奮今次終於有機會合作做一個完整的騷。我既期待今次的合作會擦出甚麼火花，又期待跟好久不見的歌迷見面。」

Jay Fung就表示︰「當得悉將與Jace合作開騷，我第一下反應是笑了一下！」他解釋道︰「上一次合作的時候，已經覺得Jace好活潑，能夠予人一種充滿能量的感覺，能夠為大家帶來開心快樂。所以當得知與Jace合作開騷，腦海已經能夠預想到將會是一個好開心的騷，音樂上的元素亦都會相當豐富。」

▲ Jace久未踏足舞台，對演出既興奮又期待。（曾耀輝 攝）

投入自有領會

當問及今次MOOV LIVE音樂會主題和希望帶出甚麼信息時，二人分別有着不同的見解。

Jay Fung希望透過今次音樂會傳遞愛、感染和療癒歌迷，又希望能在音樂層面上再一層樓，令觀眾有喜出望外、耳目一新的感覺。而Jace則認為歌迷不必一定需要知道太多，屆時只需全程投入，自然會得到更多不同的領會。

相信歌迷對今次音樂會的歌單都很感興趣，但二人卻秘而不宣，大搞神秘。兩人都希望屆時入場的歌迷會準備好心情，背好歌詞，跟他們一起唱。

Jace表示︰「大家可以期待一下音樂會上會有甚麼特別元素，其實選歌只屬其次。反而讓大家沉醉在音樂之中，有一個愉快的晚上，歌迷能帶走甚麼信息才更為重要。」她續笑稱︰「如果歌迷對於音樂會有特別要求，可以跟我們提出，到時會視乎熱烈程度，再決定是否採納。」

▲ Jay Fung希望透過今次音樂會傳遞愛，感染並療癒歌迷。（曾耀輝 攝）

距離開騷日子尚餘大概一個月，他們表示最近都為音樂會密鑼緊鼓作出各項籌備，如開會、拍攝、做訪問等。因此二人經常見面，培養出不少默契，相信屆時會一拍即合。

有豐富開騷經驗的Jay Fung，更向久未踏足舞台的Jace分享開騷心得。他認為觀眾是感覺到歌手的狀態和情緒，所以歌手必先要娛樂到自己，舒服、自然、自信是最重要。今次有兩個歌手單位，能起互補作用，而且他對今次音樂會團隊和Jace都很有信心，還叫她放鬆心情、不用怕。Jace就隨即表示︰「Jay Fung就是這樣窩心！」可見二人感情深厚。

跟隨自我步伐

Jace今年約滿環球，回歸自由身後以獨立歌手身份推出新專輯《Hatching》。對於一次過推出5首新歌，她解釋道︰「一次過推出可以了解大家較喜歡哪一首，從而了解對方是哪一種人。」

而Jay Fung就表示，自己較喜歡《Calm Down 練功》和《Byebye掰掰歌》。Jace隨即分析指︰「Jay Fung是既溫柔又瘋狂的人。」Jay Fung直認不諱︰「有時我都幾瘋狂，但這份瘋狂不會用於音樂會跳舞環節上。他呼籲樂迷想知道他在音樂會中如何「瘋狂」，就記得要入場睇騷！

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另外，Jace表示休息一年，當中有不停的學習，嘗試不同事物，如寫歌，學唱歌等，但她都不知道自己實際上有甚麼進化，故希望透過新專輯和今次的音樂會，聽到歌迷如何評價孵化沉澱後復出的她。

Jay Fung補充指︰「我覺得Jace的新專輯充滿創意，感覺她已經去到『想做就做』的地步，既勇敢又有創意。對我來說，也是一種推動力，可以去做不同種類的音樂。」

Jay Fung亦即將推出新專輯《In Good Time》，主題圍繞「時間」。他認為2023年對自己來說是非常充實的一年。「年初開了3場紅館演唱會，接着到不同地方有大大小小的商演，工作上有不同的經歷和新的體驗。」他認為很多事情都會在對的時間，跟着自己步伐就會自然發生。

Jace亦有感而發指︰「很多事情不是自己能夠控制，人只需控制自己的心態去享受當下。」她又感恩自己和Jay Fung過去一年的「好時辰」，造就了今次二人合作的企劃。

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《Klook Presents MOOV Live JAY 馮允謙 x JACE 陳凱詠》

日期︰ 2024年1月19日

時間︰ 8︰15pm

地點︰ 香港會議展覽中心Hall 5BC

記者：傅承嘉