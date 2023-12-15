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校園直擊丨 路德會協同中學70周年校慶 丘成棟教授回母校分享讀書經歷

升學教育 11:11 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

路德會協同中學70周年校慶，丘成棟教授回母校分享讀書經歷。

2023年是路德會協同中學創校的第70年，路德會協同中學剛剛舉行了由師生、校友共同慶祝的紀念典禮，活動當天更邀請了校友丘成棟教授（清華大學教授、伊利諾伊大學芝加哥分校傑出教授）回到母校，分享他在讀書時如何受到協同衆師生的支持與幫助，而他也藉個人成長的歷程勉勵同學們勤奮向學。

丘教授的成長背景讓他對中華文化充滿熱愛，他分享自己在協同中學遇到了數位重要的啓蒙老師，丘教授深感感激並銘記於心。他的人生寫照證明了「十年寒窗無人問，一舉成名百里知」的精神。丘教授勉勵同學們珍惜黃金學習時光，不要荒廢學業。他也強調友情的重要性，朋友之間需互相幫助才可以渡過困難，寄望「協同人」一起珍惜同學在校的時光！

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丘教授的演講結束後，學校安排了一系列精彩的音藝表演(包括花式跳繩、中國舞、手鈴、管樂團和合唱團)贏得了觀眾的熱烈掌聲。此外，為了配合學校70周年校慶主題「承傳．創新」，協同師生花了幾個月的時間做資料搜查，在Cospace建設了協同重建前及重建後的校舍，讓早已經消失於大坑東道的舊校舍重現大家眼前，向丘教授等師兄師姐致以敬意。這個展覽向觀眾展示了學校的成長和發展，並彰顯了學校對於教育的承傳和創新的決心。

學校安排了一系列精彩的音藝表演。

路德會協同中學表示，這次校慶典禮是一個充滿感動和榮耀的時刻，丘教授的演講激勵了同學們堅持努力、追尋夢想；音藝活動的精彩表演展示了學生們的才藝和努力；Cospace元宇宙校園則展示了學校七十年的歷史和成就。這次紀念活動凝聚了師生們的心，並將激勵著學校在未來繼續發展和創新。

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責任編輯：王明芳

中小學教育 路德會協同中學

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