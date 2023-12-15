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腦動脈瘤｜ 棒棒堂阿本患腦瘤　醫生警告「非死即殘」1事或眼球爆出　頸部僵痛恐警號留神5大症狀

都市病 13:25 2023/12/15

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棒棒堂阿本患腦瘤，醫生警告「非死即殘」1事或眼球爆出，頸部僵痛恐警號留神5大症狀。

台灣藝人阿本（翁瑞迪）從節目《模范棒棒堂》出道，2016年轉往幕後發展，近期宣布回歸幕前的他於上節目時自爆有腦動脈瘤，醫生更告訴他最懷情況「非死即殘」。他前日（13日）再於IG更新近況再爆震撼彈，提到覆診時有男友陪伴。本港腦神經外科專科醫生黃秉康曾指，腦動脈瘤是腦血管畸形的一種情況，一般而言，患者年紀越大，病發風險越高，患者發病時一般有5大症狀。

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阿本近日表示，今年初出現劇烈頭痛，求醫檢查了2、3月後，終獲告知患上動脈瘤，而且「非死即殘，不是死掉就是變成植物人」。去另一間家醫院檢查後，他更被告知大腦有廔管，「大腦動脈不知道為甚麼接到靜脈，血流、血壓大於靜脈」；此情況除了頭痛外，還有可能影響到眼睛的血液回流，造成眼壓升高，「可能眼球會爆出來」。

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阿本前日於IG發文表示，自己由男友陪伴下去醫院覆診完畢，之後男友問是否需要拿藥，他當下很自然的回應：「不用吃藥啊，我這個沒藥醫！」然後2人便對看了一下，相視而笑，因為想起台語罵人，亦是在講「沒藥醫」。他又感慨儘管自己的病無藥可醫，但只要健康放鬆開心生活就好，

「人生就是這樣啊！有時候愛到卡慘死、有的人癡情沒藥醫！然後不小心走著走著也會碰到真的沒藥醫的課題，解答卻是很簡單的：健康放鬆開心生活就好！哈哈大笑完，這個人生關卡也就變成了一個輕鬆話題而已！」

腦動脈瘤成因或與遺傳有關

本港腦神經外科專科黃秉康醫生曾接受《晴報》訪問指，腦動脈瘤是腦血管畸形的一種情況，當腦血管部分的血管壁因為不明原因而變得較為薄弱或相對薄弱，高壓的動脈血將薄弱的血管壁擠出，形成汽球狀血腫瘤，成因或與遺傳因素有關。因此，家族病史如有腦動脈血管瘤記錄，患有血管瘤的機會較大。

一般而言，患者年紀越大，病發風險越高，但二、三十歲突然發病的患者亦大有人在，發病率約為3-4%。不少患者的腦動脈瘤可以在沒有先兆下突然爆裂，患者一般需接受血管造影檢查才會發現腦動脈瘤，因此患者就像背上一個不知何時會爆炸的炸彈。 另外，也有患者在發病時會出現以下症狀:

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黃秉康醫生指出，當發現家人出現上述症狀時，必須盡快叫救護車將患者送到醫院。當患者腦動脈瘤爆裂時，需立即進行開腦手術為腦部紓壓，但即使患者完成手術，未來亦恐有永久性的功能殘障。

因此，如果家人有腦動脈瘤病史、或被診斷出患有未爆破的腦動脈瘤的患者，黃秉康醫生建議他們在日常生活上需採取以下預防措施：

  • 保持血壓正常，按醫生處方服食降血壓藥及糖尿藥
  • 不可吸煙及喝酒
  • 不可進行刺激活動
  • 保持心境平和，心情忌激動
  • 避免吃剌激性食物
  • 諮詢醫生後，進行適量運動

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