  • 24°C
香港時間 : 20231215日 (週五) 20:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

週年活動｜Zoff登陸旺角惠豐中心　舉辦「週年祭大抽獎」送機票

休閒消費 17:31 2023/12/15

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

超人氣日本眼鏡品牌Zoff旺角新店已於12月8日正式開幕，選址人來人往的旺角彌敦道惠豐中心，交通便利。

此外，是第一間還原日本Zoff原宿店裝潢風格的香港分店，由店內環境至店舖外貌都將日本風格帶到旺角街頭，提供過千款由東京直送的眼鏡款式，讓你靈活配搭出不同的眼鏡時尚造型！新店開幕期間推出限定優惠，包括免費升級防藍光鏡片優惠及限量名額的「眼鏡半價大割引」！

旺角惠豐中心新店最多流行Zoff CLASSIC款式 過千款式任君選擇

旺角作為香港的潮流集中地，Zoff亦秉持「與更多人分享眼鏡的功用，與更多人分享眼鏡的樂趣」的時尚態度，眼鏡不只令視野更清晰，更可與你的穿衣、你的心情一起更換配搭，讓你感受眼鏡帶來的時尚趣味。

全新旺角惠豐中心新店，是香港的第二間街舖分店，佔地1,000呎，以大家熟悉的Zoff蔚藍色作為主色調，以日式裝潢結構為主題，並且是第一間還原日本Zoff原宿店裝潢風格的香港分店，例如落地大玻璃窗、霓虹光管、貼窗大型LED Wall等，由店內環境至店舖外貌都將日本風格帶到旺角街頭，讓顧客在香港也可以體驗到濃厚的日本購物氣氛。

點擊圖片放大
+9
+8

店內提供過千款由東京直送的眼鏡款式，旺角惠豐中心店以最多潮流Zoff CLASSIC款式作為主打，接近300款Zoff CLASSIC系列眼鏡款式可供選擇，總有一款符合你理想中的眼鏡，讓你隨意配搭出不同的時尚眼鏡造型，期望將旺角惠豐中心店打造成為日系潮流眼鏡之地！
慶祝Zoff香港6週年 舉行「週年祭大抽獎」 人人有獎！

為慶祝品牌進駐香港6週年，Zoff正舉行「週年祭大抽獎」與顧客一同分享喜悅！

顧客由即日起至2023年12月31日，於任何一間Zoff香港分店消費滿$1,398，即可獲抽獎券一張，額外購買多一款光學眼鏡可多獲一張抽獎券。有機會贏取東京雙人來回機票、iPhone 15 (128 GB)及AirPods Pro (第二代)！其他奬品亦非常豐富，包括免費眼鏡券、半價優惠券及其他折扣優惠券，一揭即中，保證人人有獎！

1等賞：東京雙人來回機票約HK$10,000 (3名)
2等賞：​iPhone 15 (128 GB) HK$6,899 (5名)
3等賞：AirPods Pro (第二代) HK$1,849 (5名)

了解更多：https://www.zoff.com.hk/luckydraw23

旺角惠豐中心新店限定優惠及「眼鏡半價大割引」

優惠1：由2023年12月8日至12月31日，顧客凡於旺角惠豐中心新店購買正價鏡架（鏡框連標準鏡片）滿HK$1,198，即可免費升級防藍光鏡片。

優惠2：為慶祝新店開幕，Zoff於2023年12月16日及17日，於旺角惠豐中心分店特別推出驚喜「眼鏡半價大割引」！

活動當日下午1時及下午4時兩個時段，顧客只需要「讚好」Zoff HK Facebook或Instagram官方帳號，即可獲眼鏡半價優惠券乙張*，購買任何正價鏡架產品（鏡框連標準鏡片）即可享有半價優惠！只需要HK$749便可配一副日本福井縣鯖江手工製鏡架，而兒童鏡架最平只需HK$249！每個時段限量派發優惠券50張，名額共限200個，先到先得，送完即止！詳情可留意Zoff 官方社交媒體的公布。

*不適用於PC鏡套裝、太陽眼鏡、減價貨品及MiYOSMART兒童近視控制鏡片。

聖誕節日眼鏡穿搭推薦 帶來煥然一新的造型

聖誕節即將來臨，不論是計劃去旅遊，或出席不同約會及派對場合，不妨利用眼鏡作為配飾，在今個節日為自己襯出不一樣的造型！Zoff香港每月兩次東京直送新貨，緊貼日本的流行趨勢，各分店皆有過千款眼鏡選擇，備有多款不同的眼鏡系列，讓你應付不同場合需要，為造型增添亮點，展現個人風格。即看Zoff的精心推薦款式：

個性約會造型：

Zoff Classic作為長青的經典眼鏡款式系列，揉合了設計精緻的正統復古風格及現代風格，是充滿時尚感的眼鏡系列。鏡框由塑膠和金屬等不同材質組合而成，多種款式可供選擇，隨意配搭不同造型，展現個人特色。

今季秋冬季最新推出Neo Vibes眼鏡系列，設計時尚獨特，齊集多款最新流行款式眼鏡，包括多邊形和Crown panto等。設計易於融入不同的時尚風格，不限性別，完美地與潮流造型結合，在約會中展現你充滿個性及酷酷的魅力吧！

甜美約會造型：

Disney Princess系列推出三位人氣公主的主題眼鏡款式，包括《阿拉丁》的茉莉公主、《魔髮奇緣》的長髮公主及《小美人魚》的艾莉奧公主，每位公主皆有兩個系列可供選擇，鑲有閃亮水鑽的華麗高級系列，以及簡單易襯但又設計細緻的俏皮休閒系列。

戴上後讓整個造型增添光彩，如公主般美麗動人，十分推薦給女士們於約會中配戴，配合溫文儒雅的穿搭，將造型氣質昇華，在甜蜜約會中展現自己溫柔可愛的一面吧！

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜嚴崇天教男士西裝穿搭法　型男魅力閃耀不同場合

派對造型：

Zoff的 “Made in Japan“系列在眼鏡聖地福井縣鯖江製造，凝聚了日本製造的特殊材料和鯖江獨有的卓越技術和品質，鏡框富彈性，戴上後感覺柔軟舒適，可享受到日本產品特有的細節之美設計，喜歡極簡設計的你不容錯過！

今季新入荷的款式定價性價比極高，眼鏡設計從基本款式至流行款式，都適用於不同場合，以鯖江製的眼鏡手藝，為你帶來高品質並注重細節的日本眼鏡，呈現出精緻的高級感，在派對中配搭端莊正式的穿搭，讓人留下好印象。

女生款式是以Boston形、Wellington形及橢圓形的小巧鏡框為主，不論你是可愛或成熟的女生，都能展現你的氣質；男生款式以Wellington形及方形寬鏡框為主，適用於不同場合，讓你散發沉穩的成熟個人魅力。

旅遊造型：

出外旅遊，必備一副時尚的太陽眼鏡以應付戶外行程，亦可以為你的度假造型增添氣質。Zoff 與UNITED ARROWS今年夏天聯乘推出多款太陽眼鏡，包括感光變色太陽眼鏡UNITED ARROWS Wellness系列，鏡片可因應紫外線的強弱而改變鏡片顏色深淺度，讓你充分感受室內和室外視野的色彩變化。

運動太陽眼鏡UNITED ARROWS Golf系列，在設計上能展現優雅，在功能上能支援戶外活動，適用於戶外活動和城市。粗幼剛好的高品質邊框設計，讓你的臉容看起來乾淨利落，塑造自己的獨特風格。在旅行中，不論你想行走休閒風格、帥氣風格或是活潑風格，一副Zoff | UNITED ARROWS太陽眼鏡將你的整體造型全面發揮！

了解更多：https://www.zoff.com.hk/luckydraw23

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee

相關文章

派對打扮｜韓韶禧沈月露肩裝騷青春本錢　周汶錡低胸裙展成熟魅力
16:54 2023/12/12
派對打扮｜韓韶禧沈月露肩裝騷青春本錢　周汶錡低胸裙展成熟魅力
情侶穿搭｜同步過冬走出戶外　運動風情侶裝展時尚活力
17:54 2023/12/06
情侶穿搭｜同步過冬走出戶外　運動風情侶裝展時尚活力
時尚童裝｜毛茸茸童裝可愛又保暖　最平入手價只需$149
17:32 2023/12/14
時尚童裝｜毛茸茸童裝可愛又保暖　最平入手價只需$149
MIRROR成員丨Anson Lo與Edan合體拍廣告　最強CP展優雅貴氣迎接《社內相親》結局篇
17:18 2023/12/14
MIRROR成員丨Anson Lo與Edan合體拍廣告　最強CP展優雅貴氣迎接《社內相親》結局篇

你可能感興趣

派對打扮｜韓韶禧沈月露肩裝騷青春本錢　周汶錡低胸裙展成熟魅力
16:54 2023/12/12
派對打扮｜韓韶禧沈月露肩裝騷青春本錢　周汶錡低胸裙展成熟魅力
情侶穿搭｜同步過冬走出戶外　運動風情侶裝展時尚活力
17:54 2023/12/06
情侶穿搭｜同步過冬走出戶外　運動風情侶裝展時尚活力
時尚童裝｜毛茸茸童裝可愛又保暖　最平入手價只需$149
17:32 2023/12/14
時尚童裝｜毛茸茸童裝可愛又保暖　最平入手價只需$149
著數優惠 時尚 潮流造型 惠豐中心 品牌