週年活動｜Zoff登陸旺角惠豐中心　舉辦「週年祭大抽獎」送機票

超人氣日本眼鏡品牌Zoff旺角新店已於12月8日正式開幕，選址人來人往的旺角彌敦道惠豐中心，交通便利。

此外，是第一間還原日本Zoff原宿店裝潢風格的香港分店，由店內環境至店舖外貌都將日本風格帶到旺角街頭，提供過千款由東京直送的眼鏡款式，讓你靈活配搭出不同的眼鏡時尚造型！新店開幕期間推出限定優惠，包括免費升級防藍光鏡片優惠及限量名額的「眼鏡半價大割引」！

旺角惠豐中心新店最多流行Zoff CLASSIC款式 過千款式任君選擇

旺角作為香港的潮流集中地，Zoff亦秉持「與更多人分享眼鏡的功用，與更多人分享眼鏡的樂趣」的時尚態度，眼鏡不只令視野更清晰，更可與你的穿衣、你的心情一起更換配搭，讓你感受眼鏡帶來的時尚趣味。

全新旺角惠豐中心新店，是香港的第二間街舖分店，佔地1,000呎，以大家熟悉的Zoff蔚藍色作為主色調，以日式裝潢結構為主題，並且是第一間還原日本Zoff原宿店裝潢風格的香港分店，例如落地大玻璃窗、霓虹光管、貼窗大型LED Wall等，由店內環境至店舖外貌都將日本風格帶到旺角街頭，讓顧客在香港也可以體驗到濃厚的日本購物氣氛。

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店內提供過千款由東京直送的眼鏡款式，旺角惠豐中心店以最多潮流Zoff CLASSIC款式作為主打，接近300款Zoff CLASSIC系列眼鏡款式可供選擇，總有一款符合你理想中的眼鏡，讓你隨意配搭出不同的時尚眼鏡造型，期望將旺角惠豐中心店打造成為日系潮流眼鏡之地！

慶祝Zoff香港6週年 舉行「週年祭大抽獎」 人人有獎！

為慶祝品牌進駐香港6週年，Zoff正舉行「週年祭大抽獎」與顧客一同分享喜悅！

顧客由即日起至2023年12月31日，於任何一間Zoff香港分店消費滿$1,398，即可獲抽獎券一張，額外購買多一款光學眼鏡可多獲一張抽獎券。有機會贏取東京雙人來回機票、iPhone 15 (128 GB)及AirPods Pro (第二代)！其他奬品亦非常豐富，包括免費眼鏡券、半價優惠券及其他折扣優惠券，一揭即中，保證人人有獎！

1等賞：東京雙人來回機票約HK$10,000 (3名)

2等賞：​iPhone 15 (128 GB) HK$6,899 (5名)

3等賞：AirPods Pro (第二代) HK$1,849 (5名)

了解更多：https://www.zoff.com.hk/luckydraw23

旺角惠豐中心新店限定優惠及「眼鏡半價大割引」

優惠1：由2023年12月8日至12月31日，顧客凡於旺角惠豐中心新店購買正價鏡架（鏡框連標準鏡片）滿HK$1,198，即可免費升級防藍光鏡片。

優惠2：為慶祝新店開幕，Zoff於2023年12月16日及17日，於旺角惠豐中心分店特別推出驚喜「眼鏡半價大割引」！

活動當日下午1時及下午4時兩個時段，顧客只需要「讚好」Zoff HK Facebook或Instagram官方帳號，即可獲眼鏡半價優惠券乙張*，購買任何正價鏡架產品（鏡框連標準鏡片）即可享有半價優惠！只需要HK$749便可配一副日本福井縣鯖江手工製鏡架，而兒童鏡架最平只需HK$249！每個時段限量派發優惠券50張，名額共限200個，先到先得，送完即止！詳情可留意Zoff 官方社交媒體的公布。

*不適用於PC鏡套裝、太陽眼鏡、減價貨品及MiYOSMART兒童近視控制鏡片。

聖誕節日眼鏡穿搭推薦 帶來煥然一新的造型

聖誕節即將來臨，不論是計劃去旅遊，或出席不同約會及派對場合，不妨利用眼鏡作為配飾，在今個節日為自己襯出不一樣的造型！Zoff香港每月兩次東京直送新貨，緊貼日本的流行趨勢，各分店皆有過千款眼鏡選擇，備有多款不同的眼鏡系列，讓你應付不同場合需要，為造型增添亮點，展現個人風格。即看Zoff的精心推薦款式：

個性約會造型：

Zoff Classic作為長青的經典眼鏡款式系列，揉合了設計精緻的正統復古風格及現代風格，是充滿時尚感的眼鏡系列。鏡框由塑膠和金屬等不同材質組合而成，多種款式可供選擇，隨意配搭不同造型，展現個人特色。

今季秋冬季最新推出Neo Vibes眼鏡系列，設計時尚獨特，齊集多款最新流行款式眼鏡，包括多邊形和Crown panto等。設計易於融入不同的時尚風格，不限性別，完美地與潮流造型結合，在約會中展現你充滿個性及酷酷的魅力吧！

甜美約會造型：

Disney Princess系列推出三位人氣公主的主題眼鏡款式，包括《阿拉丁》的茉莉公主、《魔髮奇緣》的長髮公主及《小美人魚》的艾莉奧公主，每位公主皆有兩個系列可供選擇，鑲有閃亮水鑽的華麗高級系列，以及簡單易襯但又設計細緻的俏皮休閒系列。

戴上後讓整個造型增添光彩，如公主般美麗動人，十分推薦給女士們於約會中配戴，配合溫文儒雅的穿搭，將造型氣質昇華，在甜蜜約會中展現自己溫柔可愛的一面吧！

最新影片推介：

派對造型：

Zoff的 “Made in Japan“系列在眼鏡聖地福井縣鯖江製造，凝聚了日本製造的特殊材料和鯖江獨有的卓越技術和品質，鏡框富彈性，戴上後感覺柔軟舒適，可享受到日本產品特有的細節之美設計，喜歡極簡設計的你不容錯過！

今季新入荷的款式定價性價比極高，眼鏡設計從基本款式至流行款式，都適用於不同場合，以鯖江製的眼鏡手藝，為你帶來高品質並注重細節的日本眼鏡，呈現出精緻的高級感，在派對中配搭端莊正式的穿搭，讓人留下好印象。

女生款式是以Boston形、Wellington形及橢圓形的小巧鏡框為主，不論你是可愛或成熟的女生，都能展現你的氣質；男生款式以Wellington形及方形寬鏡框為主，適用於不同場合，讓你散發沉穩的成熟個人魅力。

旅遊造型：

出外旅遊，必備一副時尚的太陽眼鏡以應付戶外行程，亦可以為你的度假造型增添氣質。Zoff 與UNITED ARROWS今年夏天聯乘推出多款太陽眼鏡，包括感光變色太陽眼鏡UNITED ARROWS Wellness系列，鏡片可因應紫外線的強弱而改變鏡片顏色深淺度，讓你充分感受室內和室外視野的色彩變化。

運動太陽眼鏡UNITED ARROWS Golf系列，在設計上能展現優雅，在功能上能支援戶外活動，適用於戶外活動和城市。粗幼剛好的高品質邊框設計，讓你的臉容看起來乾淨利落，塑造自己的獨特風格。在旅行中，不論你想行走休閒風格、帥氣風格或是活潑風格，一副Zoff | UNITED ARROWS太陽眼鏡將你的整體造型全面發揮！

了解更多：https://www.zoff.com.hk/luckydraw23

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責任編輯：Kiwi Lee