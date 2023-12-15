中港婚姻丨港男花幾百萬追湖南女3個月閃婚　坐擁3層樓月租$5萬千呎海景豪宅

▲ 港男花幾百萬追湖南女3個月閃婚，坐擁3層樓月租$5萬千呎海景豪宅。

有錢就有幸福？有港男在一個深圳飯局上，對細14歲的湖南女子一見鍾情，然後展開猛烈追求，花了幾百萬元，送樓、送現金樣樣做齊，終於成功贏得她的芳心。兩人相識3個月便閃婚，如今已結婚15年，他們以月租5萬元，居住在一個1400呎的海景豪宅，亦有多個物業收租，婚後生活讓人大感羡慕。

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一見鍾情豪花幾百萬追求

兩人接受YouTube頻道「你的微笑在香港原創」訪問時分享相識經過。港男指當時在一個深圳飯局認識太太敏兒，對她一見鍾情，於是展開猛烈追求，豪花幾百萬流動資金，向對方送樓、送現金、送禮物。他表示，不認為此舉冒險，「因為她是我心目中喜歡的類型，遇到喜歡的，我只是把我身上所有的都給她了」。

太太亦指不擔心被騙，因為自己從小就缺乏家庭溫暖，「覺得認識了一個這麽優秀的男人應該拼一拼吧」，又認為丈夫有責任心、有擔當，對自己的父母也很好。

住千呎海景豪宅有樓收租

兩人相識3個月便閃婚，婚後港男以900多萬買入一個約861呎的3房單位，以2萬多元放租。他們則以5萬多元租住一個約1400呎、3房2廁的豪宅，坐擁無敵大海景，市值料達3000萬元，據悉藝人鄧紫棋亦居於同一屋苑。

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港男表示自己以前從事物流業，現時做酒店工程相關工作，在香港擁有3層樓，在深圳也有物業，每月開支約20至30萬元，家庭的資金全由港男管理，每月都會給太太家用。

太太初來香港時沒有工作，港男希望幫他打造自己的事業，「我老婆只是一個普普通通的女生，沒有什麼文化學歷，遠嫁香港，沒有朋友，沒有親戚，所以我最想為老婆做的，就是幫她打造一個事業」，現時太太月入高達6位數。

港男與太太結婚已15年，育有一個讀中二的兒子，在訪問過程中，二人不時打情罵俏。談到相處之道時，港男表示「我都是當她小朋友一樣，我知道我要是反抗的話，她就不開心了」，又說「忍一時之氣，退一步就海闊天空了」。

太太提到，剛來香港時不太適應生活環境，所幸丈夫很照顧她的情緒，又會經常陪她到深圳玩樂。她又說婚前沒有見過老爺奶奶，指自己不太看重婆媳關係，「我覺得跟我過日子的是我老公」，丈夫會站在她的立場思考，不會讓她難堪，亦不會讓要求和奶奶同住。

網民：有錢就有女

不少網民看過影片後，都對二人的婚後生活直呼羡慕，「真係羡煞旁人」、「有錢，又慷慨給老婆，好男人就是這個樣子」、「成功人士追求自己的幸福，只要結果都好就什麼都好」。不過亦有人留言，「用錢堆積起來的愛情」、「有錢就有女」、「感覺男女也是拜金的人」、「湖南女人都這麼厲害嗎」。

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責任編輯：王明芳