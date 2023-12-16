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令人心酸｜ 3孩媽頸椎後仰　幾乎對摺手托頭行路26年　丈夫1原因遭網民炮轟

都市病 14:19 2023/12/16

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漠視頸椎問題，可致嚴重後果！內地一名3孩媽，26年前頸部開始向後傾，後來嚴重到上半身幾乎與後背對摺，需以手托頭方可行走；17年前她又出現脊椎側彎，令情況變得更加嚴重。直至近日，該名女子通過2項手術，成功將身體「拉直」、重獲新生。惟網民得悉事件後，卻因為一原因對女子深表同情，怒斥丈夫「不是人」。 

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綜合內媒報道， 該名37歲女子於26年頸部出現後傾，後來病情漸趨嚴重，上半身幾乎與後背對摺，需以手托頭方可行走，多年來一直無法直視前路。17年前她又因脊椎側彎，令身體後傾之餘，又出現側傾問題，同時伴隨行走障礙，身高因骨骼扭曲而僅有120厘米。她坦言自己完全無法看到前面的路，只可從側面「看到一點」。

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這種狀況維持逾20年，期間女子誕下3名孩子，一直到最近才到醫院求醫。醫生經過檢查後，為事主進行複雜的頸椎手術及脊椎矯形，將體內變形頸椎及脊椎「拉直」，成功恢復到正常狀態，後期恢復良好，現已出院回家。

網民：甚麼殘忍家庭？

事件引起網民熱議，不少網民認為事主由10歲起出現頭部後仰，19歲時便出現脊椎側彎；病情如此嚴重卻無人理會，更接連誕下了3名孩子，懷孕期間的辛酸令人難以想象。網民怒斥其丈夫不曾帶妻子求醫之餘，更讓她多次懷孕，坦言：「根本不拿她當人，脊椎都這樣了要怎麼承受懷孕過程？」、「這種情況還能生三個孩子，於心何忍。」、「將女性價值利用到最大…」；亦有網民大讚其醫生妙手回春，讓她重獲新生，「醫生很利害！」、「這手術應該非常複雜」。

4大頸椎護理貼士

浙江省杭州市有一名9歲女童，平日課餘喜歡玩手機，每次一玩就會玩上數小時。早前女童開始出現頸痛、手指發麻等症狀，經醫院檢查後發現，女童頸椎老化如同50歲，頸椎弧度由正常的C形弧度，往反方向彎曲成直線。

對需要長期低頭工作的人士，醫生提出以下4大護理頸椎建議：

  • 避免長時間低頭工作：避免長期保持同一個姿勢工作。
  • 定時休息：每40分鐘後站起來，郁動10分鐘左右，尤其要多郁動頸部。
  • 保持正確姿勢：工作時保持正確姿勢，選擇合適高度桌椅，並根據身高變化調整桌椅。
  • 避免長時間使用電子產品：電子產品對眼睛及頸椎都會造成傷害，因此建議家長嚴格控制兒童使用時間，使用時亦要確保正確坐姿，螢幕高度及視線保持水平線。

上班久坐9大害處

台灣營養師高敏敏曾於Facebook專頁中直言「長期久坐，有如慢性自殺」，說明其實即使是如此一個簡單的生活動作，只要久坐不動或長時間低頭，就會對身體造成不同傷害。她表示長期久坐，特別是上班族、低頭族、常常久站久坐沒運動的人，都要多留意以下9大傷害：

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肩頸僵硬：對頸椎傷害甚大，長久容易造成頸部肌肉疲勞。

駝背：腰部長期處於高壓狀態就可能令腰椎出現問題。

腰痠背痛：肌肉痠痛是維持同一個姿勢太久時，最常出現的問題。

關節活動受阻：由於長期和椅面接觸，令關節受到摩擦和擠壓，從而使坐骨神經感痠痛。

循環代謝差：久坐容易阻礙臀部、腰部及下半身血液循環，使其變差，嚴重時或會導致痔瘡。

心血管疾病：血液循環變慢，血液濃稠度隨之變高，增加患上心血管疾病及高血壓風險。

肥胖：血液循環變慢也會讓體內多餘脂肪和水分不容易被排出，進而帶來水腫、肥胖的問題。

消化道疾病：久坐不動容易使腸胃蠕動變慢，基礎代謝率隨之下降，增加便秘、大腸癌風險。

血糖差：久坐不動會令身體產生更多胰島素，使血糖代謝能力變差，增加糖尿病風險。

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責任編輯：羅嘉欣

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