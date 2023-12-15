  • 26°C
香港時間 : 20231215日 (週五) 14:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

真假難分｜馬拉松美女跑手爆紅　現真身驚變「大媽」　網民：修圖修得過分了？

保健美顏 14:07 2023/12/15

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

近日一名馬拉松美女跑手爆紅，但有網民發現其真身如「大媽」，懷疑過份修圖。

網上美照不可盡信！廣州日前舉行一場馬拉松賽事，其中有一名年輕美女跑手引起注意，其身穿黑色運動上衣的性感美照在網上瘋傳，然而隨後再流出其他照片，卻由美女變成「大媽」，令網民批評「修圖修得過分了吧」。

最新影片：

活得健康啲
健康診症室·外遊篇｜港女遊南美洲吃一種食物致「孖潤腸」　醫生教執6大旅行必備藥物

微博博主「精英跑者elite」經常分享馬拉松賽事的花絮，本周一（11日）他分享了2023廣州馬拉松賽事的美照，其中有一名女子身穿藍色T恤、白色短裙，頭戴粉色帽子參賽，跑步過程中更把上衣脫掉，僅穿著一件黑色運動內衣，照片在網上引起轟動。

點擊圖片放大
+6
+5

然而，有網民根據該女子的號碼「B9517」，在其他帳號找到其他照片，只見跟「精英跑者elite」分享的照片相比判若兩人，該女跑手膚色沒有那麼白皙，身材曲線亦完全不同，令不少網友咋舌：「修圖修得過分了吧」、「我就說嘛，網上的東西不能信」、「除了那個『9517』，其他看不出哪裡像」、「我找到2個相似的地方：號碼牌、帽子」、「這馬拉松有夠長，『B9517』跑了20年，中間還生了個孩子才到終點」、「這是跑了多久呀？跑著跑著就老了」。

對此「精英跑者elite」解釋「都有角度不好的照片」，但大部分網民則認為修圖修得太過分。但都有網民指該女子的身形體態保持得不錯，形容每個人都會變老，籲其他人不要口出惡言。

從網民找到的照片可見，該名女跑手的腰腹部位較為鬆弛，有些像「泡芙人」（四肢等很瘦，但腰腹肥胖、體脂高）。對此，台灣營養師高敏敏曾表示，出現「泡芙人」的原因主要與飲食不當和壓力荷爾蒙引起。她指出，如果平日喜歡吃高油脂、高糖的食物，或者喜歡吃重口味都屬於飲食不當；至於長期受壓，就如吃了類固醇，將脂肪儲存在腹部。壓力荷爾蒙會讓肌肉，變成能量來源，導致肌肉流失，同時會給予身體節能訊號，降低身體活動代謝，導致體脂堆積。

營養師拆解「泡芙人」成因＋6招減體脂

不少人以為身型瘦削就代表健康。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，有些人看起來很瘦，但實際上他們的體脂很高，多數都會統稱為「泡芙人」（四肢等很瘦，但腰腹肥胖、體脂高）。如果不想成為「泡芙人」，可以留意以下6大建議︰ 

點擊圖片放大
+5
+4

除了飲食以外，高敏敏提醒紓壓同樣十分重要，可以留意以下3大方法：

1.找出壓力來源

壓力的來源可能不只一種，也可能多種互相影響，例如人際關係的壓力、經濟壓力、工作壓力等。就算只是長時間用電腦、玩手機、姿勢不良，都有可能造成無形的壓力。建議大家靜心和自己對話，找出真正的壓力來源。

2.練習改善及放下壓力源

當明白造成自己壓力的來源時，可試著處理及改善；若無法改善就學習放寬心，盡量不被壓力影響心情，「我知道這個很難，但我們都要善待自己。」

3.找一個自己喜歡的運動，並維持習慣

有研究發現，運動可以幫助腦內啡及快樂荷爾蒙的形成，紓緩壓力荷爾蒙讓人感到開心。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

網絡熱話 養生 減肥 運動 大媽 馬拉松 跑步 微博

最高瀏覽

珍惜生命｜39歲菲傭寶達邨墮樓亡　揭近月飽受2健康問題困擾曾求醫【提防輕生7大警號】
珍惜生命｜39歲菲傭寶達邨墮樓亡　揭近月飽受2健康問題困擾曾求醫【提防輕生7大警號】
黃心穎一家丨黃心穎爸爸離世　終年75歲
黃心穎一家丨黃心穎爸爸離世　終年75歲