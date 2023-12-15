真假難分｜馬拉松美女跑手爆紅　現真身驚變「大媽」　網民：修圖修得過分了？

▲ 近日一名馬拉松美女跑手爆紅，但有網民發現其真身如「大媽」，懷疑過份修圖。

網上美照不可盡信！廣州日前舉行一場馬拉松賽事，其中有一名年輕美女跑手引起注意，其身穿黑色運動上衣的性感美照在網上瘋傳，然而隨後再流出其他照片，卻由美女變成「大媽」，令網民批評「修圖修得過分了吧」。

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微博博主「精英跑者elite」經常分享馬拉松賽事的花絮，本周一（11日）他分享了2023廣州馬拉松賽事的美照，其中有一名女子身穿藍色T恤、白色短裙，頭戴粉色帽子參賽，跑步過程中更把上衣脫掉，僅穿著一件黑色運動內衣，照片在網上引起轟動。

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然而，有網民根據該女子的號碼「B9517」，在其他帳號找到其他照片，只見跟「精英跑者elite」分享的照片相比判若兩人，該女跑手膚色沒有那麼白皙，身材曲線亦完全不同，令不少網友咋舌：「修圖修得過分了吧」、「我就說嘛，網上的東西不能信」、「除了那個『9517』，其他看不出哪裡像」、「我找到2個相似的地方：號碼牌、帽子」、「這馬拉松有夠長，『B9517』跑了20年，中間還生了個孩子才到終點」、「這是跑了多久呀？跑著跑著就老了」。

對此「精英跑者elite」解釋「都有角度不好的照片」，但大部分網民則認為修圖修得太過分。但都有網民指該女子的身形體態保持得不錯，形容每個人都會變老，籲其他人不要口出惡言。

從網民找到的照片可見，該名女跑手的腰腹部位較為鬆弛，有些像「泡芙人」（四肢等很瘦，但腰腹肥胖、體脂高）。對此，台灣營養師高敏敏曾表示，出現「泡芙人」的原因主要與飲食不當和壓力荷爾蒙引起。她指出，如果平日喜歡吃高油脂、高糖的食物，或者喜歡吃重口味都屬於飲食不當；至於長期受壓，就如吃了類固醇，將脂肪儲存在腹部。壓力荷爾蒙會讓肌肉，變成能量來源，導致肌肉流失，同時會給予身體節能訊號，降低身體活動代謝，導致體脂堆積。

營養師拆解「泡芙人」成因＋6招減體脂

不少人以為身型瘦削就代表健康。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，有些人看起來很瘦，但實際上他們的體脂很高，多數都會統稱為「泡芙人」（四肢等很瘦，但腰腹肥胖、體脂高）。如果不想成為「泡芙人」，可以留意以下6大建議︰

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除了飲食以外，高敏敏提醒紓壓同樣十分重要，可以留意以下3大方法：



1.找出壓力來源

壓力的來源可能不只一種，也可能多種互相影響，例如人際關係的壓力、經濟壓力、工作壓力等。就算只是長時間用電腦、玩手機、姿勢不良，都有可能造成無形的壓力。建議大家靜心和自己對話，找出真正的壓力來源。



2.練習改善及放下壓力源

當明白造成自己壓力的來源時，可試著處理及改善；若無法改善就學習放寬心，盡量不被壓力影響心情，「我知道這個很難，但我們都要善待自己。」



3.找一個自己喜歡的運動，並維持習慣



有研究發現，運動可以幫助腦內啡及快樂荷爾蒙的形成，紓緩壓力荷爾蒙讓人感到開心。

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