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黃心穎喪父丨父親黃沛霖堅持送贈龍鳳鈪　心穎難忘爸媽見證出嫁：原來係一件好幸福嘅事

娛樂 11:47 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

黃心穎父離世前見證愛女結婚。

黃心穎跟「泥鯭」黎萬宏於10月結婚，升呢人妻兩個月的心穎昨日卻面對喪父之痛，心穎父親為著名中醫師黃沛霖，日前黃父病人收到其長女黃心美的短訊，通知他父親已離世，圓滿其75年的人生旅程。

當天婚禮上，黃心穎父母見證女兒出嫁，黃父更跟愛女心穎頭貼頭跳舞，溫馨非常。

黃心穎一家丨黃心穎爸爸離世　終年75歲

黃心穎穿中式裙褂出嫁。（取自instagram）

家人見證出嫁：原來是一件好幸福的事

黃心穎為家中孻女，所謂孻女孻心肝，黃父很疼愛這位女兒，心穎曾接受TOPick訪問，她表示原意婚禮想一切從簡，打算省卻一些婚嫁傳統儀式，例如戴龍鳳鈪。

不過黃父堅持要龍鳳鈪，她說：「爸爸媽媽好堅持，他們跟姐姐周圍挑選龍鳳鈪，更揀咗好耐。」

心穎續說最感動是媽咪跟她說的一番話，她說：「媽咪都講到眼濕濕，雖然內容不太記得、但那一刻的激動令我感覺好深刻，整個斟茶儀式令我體會到，可以跟家人一起完成這傳統儀式，原來是一件好幸福的事。」

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泥鯭太太丨黃心穎晒「老公視角」高調放閃　泥鯭任監製爆歌曲兩年前錄製

四姊妹承傳父親心血

上月，心穎曾在社交網上載一張全家福，三代同堂聚首一堂，幸福滿滿。心穎曾表示「安心事件」令父母感憂心，能見證女兒出嫁，相信黃父也心感安慰。

黃沛霖醫師行醫多年，心穎曾在訪談中表示爸爸幫助過好多人，不少病人跟爸爸成為好友，她笑說：「個個當佢神醫」，似乎在心穎心目中，爸爸是一位「超級英雄」。

日前黃心美受訪表示會繼續經營父親研製的心氣酒，承傳其心血。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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