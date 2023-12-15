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呃公屋︱港女被內地母借名排公屋後趕走　再迫做一件事助「呃多間屋」

家事百科 12:01 2023/12/15

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內地母借名排公屋，港女再被迫做一件事助「呃多間屋」。

【公屋/公屋分戶/假離婚/公屋申請】有血緣關係不代表會被視作親人看待，有港女在網上討論區發文訴說悲慘身世，她是單非孩子，港人生父在她年幼離世，內地生母另組家庭後，利用其名額申請公屋，帶新家庭入住，卻把事主丟在孤兒院。直至事主成年後，母親要求她分戶，繼而多番操作意圖呃多間公屋，令事主感到十分煩擾。

事主在網上討論區「Dcard」分享身世，她表示，母親是內地人，生父是香港人，所以她一出生就有香港身份證，並合資格申請公屋。生父在她年幼時離世，之後她就住在孤兒院，並開始排公屋。

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內地母與新家庭入住公屋

生母在內地有另一個家庭和另一名女兒，在18歲前，事主跟母親見面相處的時間不多過半年。其後排到公屋，由於事主未滿18歲，因此公屋戶主是生母，原本她還期待可與母親一起幸福生活，沒想到對方竟接了內地的丈夫和女兒來港，但就把事主繼續丟在孤兒院。

一切嘅幻想都破滅咗，對佢好失望同開始憎佢。

直至事主18歲成年，本來應該要回家居住，但母親卻要求她「分戶」，獨立申請一間一人單位的公屋，事主坦言不介意，因她也不欲與3個陌生人同住。在獲派單位後，母親就即時趕她走，要求她搬走自己的東西，而她裝修、買傢俬的錢都是靠自己兼職賺來。

母要求再做一事呃公屋

本來雙方不再來往，惟母親數月後又再找事主，並要求取事主身份證，幫她申請在內地的細女來港。母親更計劃假離婚，目的是呃多間公屋，讓內地細女來港居住。事主拒絕提供身份證，母親恐嚇會過來找她，事主表示，母親會在社署大吵大鬧、發爛的人，她很害怕被對方影響正常生活，她無能力搬屋，但不想再被對方利用，

我完全係佢呃公屋嘅一隻棋。

不少網民紛紛建議事主向房署舉報母親行為，「屋又無得住仲要俾佢利用」、「佢只係當你工具用完即棄」、「佢上你屋企拍門直接報警」。

公屋分戶政策

根據房屋署的分戶政策，公屋租戶如家庭成員之間存在嚴重且根深柢固的不和，或具其他合理而值得體恤的理由，房委會會按其特殊情況作出考慮，並在有需要時轉介相關政府部門或機構進行評估及推薦。

公屋住戶離婚後安排

而有關公屋住戶離婚後的住屋安排，一般房署通常會支持把公屋租約撥歸獲得所有子女管養權的一方；包括所有認可住客（如成年子女、父母、姻親等）的一方；或獲判可與子女共住以照顧其日常生活的一方。

若離婚夫婦均各自獲判一名或以上子女的管養權，或雙方均獲戶籍內一名或以上認可住客（如成年子女、父母、姻親等）選擇與其同住，並離婚雙方均符合條件的情況下，房署會考慮為雙方編配各自的公屋單位。

他們亦可選擇以綠表資格申請透過各項資助自置居所計劃置業，以代替接受公屋編配。

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責任編輯：王明芳

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