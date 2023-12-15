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海外升學丨李施嬅「主播腔」晒流利英文　出身多倫多大學靠一招特訓英式口音

海外升學 13:34 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

多倫多大學畢業的李施嬅在TVB台慶劇《新聞女王》中，以「主播腔」晒流利英式英文，她透過背後有老師為她特訓口音。

【新聞女王/李施嬅/海外升學/加拿大升學/加拿大留學】由佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》每集都引起話題，其中一集李施嬅飾演的張家妍以一口流利英式英語，跟倫敦內政大臣進行直播，口音似足真正英語主播。畢業自加拿大名校多倫多大學的她，至今為角色需要依然努力學習，今次她除了背熟所有主播稿之外，還請了老師特訓她的英式主播腔。

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現年42歲的李施嬅早前在《金宵大廈2》中，分別以現代流利英文唸詩及60年代英式口音講英語對白，已大獲好評，當時李施嬅透露背後有一名Dialect Coach（方言教練）為她特訓。今次該名老師再為她訓練另一種英國口音，原來因年代差異，英國口音的發音都有不同，施嬅解釋：

《金宵2》醫生講嘅英文係60年代英國口音，所以會傳統啲同有皇室少少嘅感覺，但今時今日嘅英國口音已經Casual咗。我英國嘅Dialect Coach英國、美國、法國口音都識，佢每次同我上堂都係逐個音幫我執，希望令我真係似喺嗰度（英國）長大嘅人。

李施嬅對自己要求很高，為了做好主播角色，熟讀主播稿及新聞稿上千次。（陳慧安攝）

李施嬅苦讀主播稿上千次

由於角色張家妍是從英國讀書回流返香港，所以其英文絕對要用英國口音，施嬅亦做足功課背熟所有主播稿：「主播腔我真係練咗好多次，幾百次甚至一千次，由節奏、音樂感、速度到咬字等，總之我一有時間就係咁練係咁練，每日一有Break或唔使開工就會攞啲主播稿出嚟練。因為啲稿我要背好晒，我先可以做到戲，先可以專注模仿主播聲音、表情同形態。雖然壓力大，但我覺得係必須要做到。」 

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李施嬅多才多藝琴技精

李施嬅向來好學不倦，她生於富貴家庭，自小移民去加拿大，並彈得一手好琴。大學她入讀多倫多大學（University of Toronto）修讀會計，但2003年回流返港參選港姐而輟學。2009年，她向TVB請大假返多倫多留學4個月，完成商科學位。

李施嬅畢業自加拿大名校多倫多大學，為了不同角色需要，她至今依然努力學習。（陳慧安攝）

多倫多大學重奪加國第一學府之位

多倫多大學是加拿大首屈一指的名牌大學，在最新的2024年QS世界大學排名榜（QS World University Rankings）中，多倫多大學重奪加拿大第一學府之名，全球排名亦上升至21位。

QS首4名依次為美國麻省理工學院（MIT）、英國劍橋大學（University of Cambridge）、牛津大學（University of Oxford）及哈佛大學（Harvard University），美國史丹福大學（Stanford University）跌落第5位；香港大學則仍是香港之最，排名26。

多倫多大學是加拿大第一學府，不少港姐都是該校出身。（iStock圖片）

多倫多大學成立於1827年，現提供約700個學位課程，包括人文與社會科學、生命科學、物理與數學科學、商業與管理、電腦科學、工程、運動學與體育、音樂和建築。每年發表的科研論文數量，在北美僅次於哈佛大學，故此得到很高的學術排名。據QS網頁顯示，多倫多大學現時有逾8萬名學生，當中國際學生有超過3萬人。

港姐校友林淑敏陳法蓉

不少圈中人鍾情多倫多大學，以女藝人為甚，港姐校友包括2000年港姐出身的大小姐林淑敏、1989年港姐冠軍陳法蓉、2017年港姐冠軍雷莊𠒇及2019年港姐季軍古佩玲。而音樂造詣高的康子妮及洪永城太太梁諾妍，也是該校的畢業生。

根據多倫多大學網頁資料顯示，國際學生每年學費介乎約4.6萬至11.8萬加幣（約26.7萬至68.8萬港元）不等，視乎所就讀的學系而定。

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責任編輯︰林綺玲

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