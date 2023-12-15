【疫苗預約】網上預約往門診打針攻略　新冠XBB與流感針可同時接種

▲ 流感疫苗、新冠疫苗可有效預防疾病。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，隨天氣轉涼，呼吸道感染疾病活躍程度或上升，呼籲市民提高警覺，可考慮同時接種XBB新冠疫苗和流感疫苗。

衞生防護中心總監徐樂堅呼籲，如出現呼吸道徵狀，不應上班或上學，避免去人多地方，盡早求醫，要佩戴口罩，時刻保持個人、手部及環境衞生。徐強調，按以往周期，相信最快下月踏入冬季流感高峰，但他強調目前未到高峰期。

徐表示，市民接受疫苗有多方面因素考慮，包括風險。他舉例，去年市民接種季節性流感疫苗的比例較低，但今年口罩令解徐後，市民或感受到風險增加，於是接種覆蓋率見明顯上升。

衞生防護中心緊急應變及項目管理處首席醫生奚安妮稱，長者、安老院舍及兒童接種季節性流感疫苗的覆蓋率，都有明顯上升。

預約XBB疫苗接種第一階段

即日起65歲或以上長者，可於政府網上預約平台預約於12月14日起到私家診所新冠疫苗接種站，或醫管局轄下指定普通科門診，接種XBB疫苗，以完成初始劑次或額外加強劑。另外，醫管局轄下的指定專科門診及衞生署轄下的指定長者健康中心，亦會於12月14日起分別為到診的病人及會員提供XBB疫苗。

就兩種XBB變異株信使核糖核酸疫苗（Comirnaty Omicron XBB.1.5 30mcg/dose和Spikevax XBB.1.5 0.1 mg/mL）的使用，政府將根據一般疫苗的接種安排，按餘下使用期限向接種市民提供其中一款XBB疫苗。合資格接種人士亦可繼續選擇接種滅活疫苗（克爾來福／科興）。此外，政府將繼續透過院舍外展疫苗接種計劃為居於安老院及殘疾人士院舍的成年院友提供疫苗接種。

第二階段接種安排

第二階段將擴展至其他高風險優先組別人士，包括50歲至64歲人士、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員。政府會密切留意XBB疫苗的需求，適時開展第二階段。

鑑於本地新冠活躍程度在冬季有機會較高，而季節性流感一般亦會在冬季出現高峰期，專家強烈建議市民，特別是高風險群組人士，應盡快接種新冠疫苗和季節性流感疫苗，以應對可能同時出現的新冠及流感高峰。

根據專家意見，現有供應的所有新冠疫苗（即滅活／信使核糖核酸原始株／信使核糖核酸二價疫苗）均能有效預防重症。65歲以下人士應盡快接種任何現有供應的新冠疫苗，毋須等待XBB疫苗。

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記者：吳卓峰