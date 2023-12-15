【冬季流感】肺炎支原體感染全年可發生　高活躍期每星期80人入院

▲ （曾耀輝攝）

天氣轉涼，呼吸道感染疾病活躍程度上升。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、醫院管理局總行政經理（聯網運作）李立業、衞生署衞生防護中心緊急應變及項目管理處首席醫生奚安妮和醫務衞生局中醫藥處顧問中醫師吳梓新出席記者會，匯報新冠疫苗和流感疫苗的接種進展。

徐樂堅表示，過往六星期兒童呼吸道病源檢測率數據顯示呼吸道樣本上升，趨勢不排除繼續上升，鼻病毒及腸病毒最高佔逾3成，腺病毒佔約2成。在公立醫院經急症室入院的兒科數字，過去六星期數字平穩。

徐樂堅指，如患者患上肺炎支原體感染，大部分的患者會出現輕微上呼吸道症狀，當中5至10%會患上非典型肺炎。大部分輕微感染患者可自行痊癒，而肺炎或嚴重感染的患者，可用抗生素治療。徐樂堅強調，肺炎支原體感染在全年任何時間皆會發生，每隔數年便可能出現，本地上兩次的高活躍期分別發生在2016年及2019年，高峰期每星期入院人數可達80人。

他又表示，自新冠疫情緩和後，在不同國家發現免疫差距，當一個國家的社交距離措施更嚴格，人們對新冠病毒以外的呼吸道病原體接觸減少，對這些病原體沒有免疫力的人比例增加，當社會復常其他呼吸道感染病會出現爆發。

徐樂堅預料冬季呼吸道病原體的活躍度將持續上升，加上流感和新冠活躍度亦可能於冬季增加，呼籲市民及早預防，政府亦已作出準備。

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記者：TOPick 港聞組