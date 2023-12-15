  • 26°C
香港時間 : 20231215日 (週五) 14:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教育展覽丨「莞通萬里」國際專上教育展覽 30多所粵港澳及外國學府參加

升學教育 12:09 2023/12/15

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

大灣區的發展越來越普及教育，為了讓東莞市及大灣區的學生、家長、老師掌握最新的境內外升學資訊，了解在中國「一帶一路」的倡議下，在粵港澳大灣區、鄰近城市及國家的升學機遇，根據香港特區政府《稅務條例》第88條註冊的慈善機構「中港文化交流促進會」於2023年12月14日及15日假「東莞暨大港澳子弟學校」舉辦首屆「莞通萬里」國際專上教育展覽。

童學園
校長專訪︱設冰球隊馬術班多元化活動　鄧英喜中學校長助學生找強項建自信發光發亮

是次展覽為「中港文化交流促進會」首次於粵港澳大灣區舉行的教育活動，並獲得慈善機構騁志發展基金「銀髮力量計劃」(Project POSH) 、香港中文大學校友校長會及東莞暨大港澳子弟學校的支持，協辦這個免費的生涯規劃教育(Life Planning Education)推廣項目。主辦單位表示，籌劃消息甫出，已有30所來自粵港澳、加拿大，美國、澳洲、西班牙、瑞士、愛爾蘭及英國的著名專上學府表示有興趣參展。

展覽上都有舉行專題講座，邀請多名嘉賓出席分享，包括修讀香港DSE的優勢，如何成為注冊歐盟牙醫等受歡迎的講座話題。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

中小學教育 專上教育

最高瀏覽

珍惜生命｜39歲菲傭寶達邨墮樓亡　揭近月飽受2健康問題困擾曾求醫【提防輕生7大警號】
珍惜生命｜39歲菲傭寶達邨墮樓亡　揭近月飽受2健康問題困擾曾求醫【提防輕生7大警號】
黃心穎一家丨黃心穎爸爸離世　終年75歲
黃心穎一家丨黃心穎爸爸離世　終年75歲