教育展覽丨「莞通萬里」國際專上教育展覽 30多所粵港澳及外國學府參加

大灣區的發展越來越普及教育，為了讓東莞市及大灣區的學生、家長、老師掌握最新的境內外升學資訊，了解在中國「一帶一路」的倡議下，在粵港澳大灣區、鄰近城市及國家的升學機遇，根據香港特區政府《稅務條例》第88條註冊的慈善機構「中港文化交流促進會」於2023年12月14日及15日假「東莞暨大港澳子弟學校」舉辦首屆「莞通萬里」國際專上教育展覽。

是次展覽為「中港文化交流促進會」首次於粵港澳大灣區舉行的教育活動，並獲得慈善機構騁志發展基金「銀髮力量計劃」(Project POSH) 、香港中文大學校友校長會及東莞暨大港澳子弟學校的支持，協辦這個免費的生涯規劃教育(Life Planning Education)推廣項目。主辦單位表示，籌劃消息甫出，已有30所來自粵港澳、加拿大，美國、澳洲、西班牙、瑞士、愛爾蘭及英國的著名專上學府表示有興趣參展。

展覽上都有舉行專題講座，邀請多名嘉賓出席分享，包括修讀香港DSE的優勢，如何成為注冊歐盟牙醫等受歡迎的講座話題。

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責任編輯：王明芳