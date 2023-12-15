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造人秘技︱明年龍年效應想造人成功　醫生分享港男備孕必做3件事

新手爸媽 13:12 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

如果想追龍B，就參考下喇！

【麥玲玲/玲玲友情報/備孕/新手爸媽/龍B】TVB節目《玲玲友情報》早前請來婦產科醫生陳億仕講男士備孕，大談「生仔唔係咁樣生」話題，他指出港男做好3件事有助伴侶懷孕，而明年就是龍年，不少港男港女都想生龍B，如果想追B不妨參考。主持人堪輿學家麥玲玲師傅，就解開擇時辰剖腹產子，是否就一世好命的謎思。

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射精受孕等於跑馬拉松

婦產科醫生陳億仕為《玲玲友情報》擔任嘉賓，指近年香港出生率低，有些女人感到壓力很大；而因不孕求診大多數是女性，他指出其實能否懷孕，男性也是關鍵，香港男士精子活躍度較低，這個跟他們的跟飲食、生活習慣有關，「好多人想要（BB），但唔想做。」原因是工作太忙了。另外，食高脂、高膽固醇的垃圾食物，又整日坐著打機會影響健康，懷孕也會低。陳醫生表示，自然懷孕對男人的精子而言很需要充足活力，

精子從陰道游過子官，再游去輸卵管找卵子，整個過程等於跑了場馬拉松，如果活動能力不好，如何跑到終點呀？

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禁慾有助懷孕？

對於坊間流傳「倒立」可增加受孕機會，以及禁慾有助懷孕，陳醫生就否認其事，他分享港男做好3件事，即有助伴侶懷孕，一就是定期射精，保持質素；二就是早上行房精子較活躍，懷孕機會大；三是食生蠔，入面有微量元素有助懷孕，不過重點是否每日食、食幾多至有效。他指，很多男士以為自己能成功勃起，能射精就覺得自己正常，但這並非事實。

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麥玲玲：屬羊女性婚姻較差

而主持人麥玲玲就指來年是龍年，會特別多小朋友出世：「真係多啲人想追龍年小朋友，啲人覺得龍較尊貴。有辣有唔辣，入學讀書較大競爭。」麥玲玲師傅表示，有3個生肖是較少人喜歡，就是：羊、虎和蛇年。她表示，屬羊的女性許多婚姻較差亦是事實。

許多客人都會擇時辰剖腹產子，玲玲師傅就解釋當中難處︰「好多人擇日生仔，真實情況係得幾日可以揀。首先唔會揀半夜開刀，唔係實畀醫生鬧死。同埋記住運程好似一個餅，就係咁大，睇你想要乜嘢。以女仔為例，你要佢將來讀書叻，就可能嫁唔出；如果要嫁得好，可能佢第時年年考包尾，人算不如天算。」

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責任編輯：王明芳

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