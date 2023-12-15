【童樂居案】涉大力按壓1歲男童服刑中前女職員加刑14周　官斥將男童當毛公仔般扭動

▲ 案件於區域法院判刑。（資料圖片）

童樂居虐兒事件至今共34名女職員被控虐兒罪，正就9項虐兒罪服刑中的27歲幼兒工作員，早前於區域法院再承認1項虐兒罪，涉與另一名女職員兩度合力捉着1歲男童的雙腳大力按壓。案件今（15日）判刑。法官指，被告大力地將男童當成毛公仔般扭動，行為不能被容許，判刑須具阻嚇性和反映公眾的憎惡，判她入獄14周，與其現時刑期分期執行。

被告馮凱琍（27歲）承認1項虐兒罪，指被告於2021年12月21日童樂居內襲擊1歲幼童G。被告早前於裁判法院被裁定9項虐兒罪罪成，被判囚約50周。

法官王詩麗判刑時引述辯方求情，被告在案發時因疫情下人手少而有壓力，因無法維持睡房秩序而犯案。被告在求情信中承認愧對受傷害的男童，感自責和內疚，甘願受罰。

法官指，案發時男童只是在睡床上提起雙腳，沒有頑皮，被告卻與與另一同事合力兩度大力按壓男童的腳。被告作為照顧者有照顧責任，但她卻違反誠信親手施虐，欺負年僅1歲的男童，男童無從投訴和躲避。

法官指，被告施虐時長雖短但力度大，將男童當成毛公仔般扭動，令男童承受不必要的苦楚，法庭須判處具阻嚇性的刑罰，並反映公眾的憎惡，判囚22周，計及量刑整體性後其中14周分期執行，即加刑14周。

案情指，被告案發時為童樂居職員，1歲男童G則因父母沒法照顧他，而被社署轉介至童樂區。至2021年12月21日，當時G與另外約11名兒童各自躺在睡房內的嬰兒床上，另一名莊姓童樂居幼兒工作員與被告人走向G，被告捉住G雙手大力向下按壓，莊則捉着G雙腳並壓向G的頭部，兩人維持以上動作至少7秒，兩人在約4分鐘後G作出相同行為。被告於2022年1月25日被捕。

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記者：陳曉欣