▲ 2024星座運程｜白羊座運程較順勿杞人憂天，外圍有助力慎控情緒。

2024年即將降臨，2024年星座運程如何？12星座2024年整體運勢出爐了。本報請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2024年12星座的運勢。

2024星座運程｜白羊座

受惠於2024年的金星沒有逆行，和火星只在年尾逆行，今年白羊座的運勢比較順暢，少有意外發生，不容易出現意料之外的狀況，惟對於目標容易出現壓力，杞人憂天。

事業︰白羊今年比較重視自己的表現，容易打亂陣腳，即使有計劃亦容易出錯。不過，今年會容易得到他人幫助，可接受幫助，放心去做，就容易成功。

愛情︰情緒壓力較大，對自身的懷疑較多，留意身邊對自己好的人，現有對象會對你有所付出，需要表達適當的感謝，而未有對象的，亦容易出現對自己好的對象，留心一點就可有所發展。

留意︰今年外在環境，對白羊座是友好的，但內在的情緒問題就像一個炸彈，很容易把外圍的協助破壞，所以控制一下自己的情緒，問題就會解決。

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占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華