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2024星座運程｜金牛座營商者提防經濟狀況　感情受考驗易有第三者

休閒消費 15:32 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

2024星座運程｜金牛座營商者提防經濟狀況，感情受考驗易有第三者。

2024年即將降臨，2024年星座運程如何？12星座2024年整體運勢出爐了。本報請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2024年12星座的運勢。

2024星座運程｜金牛座

金星沒有逆行，令金牛座發揮良好，不過土星的影響力，令許多事情都會受到拖延，並不是沒有進展，而是發展緩慢，這種發展緩慢，可能導致一些行動出現問題，要預留空間給自己。

事業︰如果是自營工作的，包括開店、依賴佣金等資金不穩定的，留意今年的經濟狀況，由於資金回籠、收到貨款受到拖延，會令經營出現問題，要小心。打工的，容易受到老闆的考驗，但成果可以期待。

感情︰今年的感情並不理想，受限於土星的影響力，加上木星進入金牛座中，容易出現對感情的不滿，對現有對象產生誤會，或招致第三者介入，如未有對象的，亦可能引來不理想的對象。

留意︰今年宜慢不宜快，要考慮對他人的進度，或者是與他人同步，減少問題產生。另外，今年容易出現氣管問題。

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占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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