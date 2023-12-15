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2023聖誕節︳商場親子活動迎聖誕　糖果工藝師即席示範製棒棒糖

休閒消費 15:30 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

翩匯坊超夢幻糖果樂園主題打卡專區。（相片由華懋集團提供）

今個聖誕，華懋集團旗下6大商場以 「Happy Christmas Candyland開心聖誕糖果樂園」迎節日，由即日起至2024年1月7日，翩滙坊、順福糧倉、粉嶺名都商場、希爾頓中心、上水名都商場及巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心，將變身成夢幻糖果樂園，過百個薑餅人跳上巨型熱氣球，帶大家進入得意好玩的糖果世界，共享「Sweet and Joyful」。

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近3米高巨型紅白相間的熱氣球聳立在翩滙坊中庭之上，配襯旁邊掛滿聖誕掛飾的松綠聖誕樹，及滿載各式糖果的聖誕郵筒。地上亦設有手工糖及棒棒糖裝置，仿如置身聖誕冬日糖果樂園，可盡情打卡。

薑餅人先生換上聖誕造型共度佳節。（相片由華懋集團提供）

薑餅人幸福糖果屋

薑餅人先生換上聖誕造型，帶同各式美食去到順福糧倉，幻化成順福糧倉外牆的聖誕老人造型燈飾，熠熠閃光，跟各位祝賀普天同慶。至於粉嶺名都商場的薑餅人幸福糖果屋，為大家送上無限暖暖祝福，訪客更可跟親朋好友盡情拍照，留下獨一無二的難忘回憶。

聖誕平安夜及聖誕日一連兩天，商場更會舉行「Handmade Candy Live Show」，由Hey Candy 糖果工藝師即席現場示範製作棒棒糖，包括煮糖、手工拉糖及調色等環節。現場觀眾更有機會獲贈手工棒棒糖

活動地點及日期：
翩滙坊 ─ 2023年12月24 日 (星期日) 
順福糧倉 ─ 2023年12月25日 (星期一)
活動時間：3pm至5pm

參加者可親手製作聖誕款式棒棒糖。（相片由華懋集團提供）

手工棒棒糖體驗工作坊

商場於12月指定日子特設手工棒棒糖製作坊，在Hey Candy 糖果工藝師指導下，親手製作聖誕款式棒棒糖，參加者可把親手製作的棒棒糖放入透明玻璃樽內，成為獨一無二的佳節禮品，向摯愛親朋傳遞節日暖意。

活動地點及日期：
粉嶺名都商場 ─ 2023年12月16日 (星期六)
翩滙坊 ─ 12月17日 (星期日)
活動時間：3pm至6pm
參加辦法：顧客憑電子貨幣即日消費滿$580或以上，即可換領｢手工棒棒糖體驗工作坊｣名額一個。每日舉行3節體驗工作坊，體驗時間每節45分鐘，每節名額10位，先到先得，額滿即止。

記者：周美好

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