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2024星座運程｜雙子座工作忙碌要有應變　注意健康提高警覺

休閒消費 15:32 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

2024星座運程｜雙子座工作忙碌要有應變，注意健康提高警覺。

2024年即將降臨，2024年星座運程如何？12星座2024年整體運勢出爐了。本報請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2024年12星座的運勢。

2024星座運程｜雙子座

年尾時間，木星於雙子座內逆行，水星亦對宮逆行，所以年尾可能會出現比較混亂的大反彈，要小心檢查，或者準備好Plan B，避免應接不暇。

事業︰今年雙子座相對較忙碌，自己狀態亦可能處理得不好，但總歸是可以完成的，但如果中間有漏洞，可能就會加劇下半年的問題。特別是6月時，水星與天王星正合，後半年的混亂是可以預期的，切勿自亂陣腳，以及準備好替代的方法。

愛情︰在上半年的忙碌狀態時，容易忽略對象，亦未必是適合尋找新對象的時候，如有新對象，亦可能會因忙碌的工作而有所衝突。但下半年，已有的對象會幫助你不少；新的對象，可能在7月或11至12月，較容易認識。

留意︰雙子座今年可能有血光之災，留意運動或上落樓梯，血光主要由跌倒所造成。

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占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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