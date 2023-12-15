新聞女王丨高海寧父女戲感人網民力奪獎　孝順女高Ling照顧家庭零怨言

▲ 高海寧在《新聞女王》的演出十分感人。

由佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的TVB台慶劇《新聞女王》昨晚（12月14日）劇情十分催淚，Cathy（高海寧飾）打掃客廳期間，患有失智症的許父（Joe Junior飾）突然變回精靈，著Cathy不要「騰嚟騰去」，看到父親突然有起色，感動不已的Cathy立馬拋下家務衝上前跪地與許父盡訴心中情，並自責照顧父親不力。

許父聞言即一臉慈愛地望著Cathy說：「傻女，阿爸同你講對唔住先係真，臨老先至要你嚟照顧我，累咗你呀，辛苦咗你呀！」簡單一句道盡被照顧者的心酸及內疚。

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新聞女王丨Cathy父母戲感人

而面對阿爸的剖白，Cathy邊掛著笑容邊落淚謂：「只要你健健康康陪住我，我做咩都唔辛苦架，等你好番之後，我帶你去玩吖」，許父見到女兒終於笑了，即一臉慈愛雀躍地說：「笑多啲吖，先有好事發生架嘛！」

豈料一切原來只是夢一場，Cathy醒來後接獲許父死訊，在醫院處理父親後事時欲哭無淚的她，最終一臉茫然地挨著王偉（林正峰飾）膊頭，整個場口相當感人。

▲ Cathy最失落無助時，王偉對她作出安慰。

新聞女王丨網民撐高Ling奪獎

談到Cathy一邊落淚一邊努力掛上笑容的演出，不少網民看畢均大讚高Ling演技大有進步，直指她與Joe Junior的所有場口均相當好看又感人。

周時並力撐高Ling奪今年《萬千星輝頒獎典禮》的最佳女配角：「佢都係時候攞獎」、「高Ling喊戲值得一個女配角獎」、「看得出她一直都很努力」、「和Joe Junior對手戲做得非常好」、「父女情好觸動到人」。

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新聞女王丨圈中有名孝順女

高海寧（高Ling）在《新聞女王》飾演Cathy表面為上位不擇手段，實際背後為孝順女，而在現實中，高Ling也是孝順女一名。

現年36歲的高Ling在南京出生，13歲時從內地來港生活，一家居於旺角女人街一座大廈的天台屋。高Ling在基層的環境下成長，故一直努力工作，望減輕家人的負擔。

而高Ling當藝人，其實也是為媽媽圓夢。她曾透露原本是不願參選，但媽媽兒時的夢想是當歌手，大概由高海寧17歲開始，高媽媽就不時叫她說：「女兒，參選港姐吧！」，結果在2008年參加港姐，結果打入最後5強，之後入行。

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新聞女王丨絕世好家姐

近年，高Ling事業發展理想，收入漸穩定，已成功置業做包租婆，早在兩年前已每月給父母5位數字家用。此外，作為大家姐的她非常照顧兩位弟弟，自開始賺錢後，便替弟弟支付學費及生活雜費，而弟弟們也很尊重及信任家姐，凡事都會和她分享，互相信任。

而且高海寧希望兩位弟弟能增廣見聞，便鼓勵他們報讀遊學團增廣見聞，但費用就由她負責，從不介意付旅費。

一向把家人放在首位的她，大時大節一家留給家人，在其社交平台，更不是有與家人一起吃喝的照片，十分溫馨。

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