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2024星座運程｜巨蟹座提防人際溝通誤會　可能墮入三角關係

休閒消費 15:33 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

2024星座運程｜巨蟹座提防人際溝通誤會，可能墮入三角關係。

2024年即將降臨，2024年星座運程如何？12星座2024年整體運勢出爐了。本報請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2024年12星座的運勢。

2024星座運程｜巨蟹座

在年頭與年中，月亮都與土星維持着相位，意味着今年的巨蟹座會受到比較困難的人際阻礙，容易出現溝通誤會，信息的傳達錯誤，或者可能會遇上欺騙，要留意人際問題。

事業︰要留意長輩的問題，巨蟹座在今年容易與高層出現矛盾，特別是年紀大的男性，要特別小心，亦有可能會與家中長輩出現衝突，帶着情緒工作，會令工作容易出錯，留意一些同年齡層的女性可以幫助改善問題。後半年容易出現工作錯誤。

愛情︰愛情是巨蟹座的重要話題，今年的對象容易與自己衝突，也容易出現第三者，特別是引來年輕女性破壞感情，亦導致後半年可能出現一個維持較長時間的三角關係。未有對象的，亦不宜太快進展，如果是女性的話，不適宜年紀較大的男性，男性的話，則不宜對自己相對年輕太多的女性。

留意︰今年容易出現與長輩之間的衝突，所以容易出現家庭問題，特別是來自於金錢帶來的爭執。

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占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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