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2024星座運程｜獅子座下半年較多機會　做好規劃勿過勞

休閒消費 15:42 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

2024星座運程｜獅子座下半年較多機會，做好規劃勿過勞。

2024年即將降臨，2024年星座運程如何？12星座2024年整體運勢出爐了。本報請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2024年12星座的運勢。

2024星座運程｜獅子座

環境上的阻礙在今年影響頗大，周圍的人不容易給予自己信心，令到許多需要幫助時，大多數人會站於遠處，拒絕幫手。要為自己準備多一點資源，預計自己今年可能大多時間要單打獨鬥。

事業︰由於不容易得到協助或認同，所以別過分高估自己，盡量別讓自己過勞，及多做一些前期的準備工夫，下半年會出現機會，但在缺乏支援的情況下，工作頗辛苦，所以在上半年盡量把可以完成的工作完成，令下半年不需要同步處理多項事情，較為有效率。

愛情︰今年感情運略差，對象雖然見到你的辛苦，卻苦於無力幫助，而亦由於個人的忙碌，容易忽略對象，如果沒有設法安撫，可能會令感情淡化，甚或完結。新的對象可能會在下半年出現，但對象本身可能是較活躍型，有機會令你難以平衡生活。

留意︰水星及火星都會在獅子座逆行，一些計劃上的混亂，會加重工作量，亦容易出錯，留意8月與12月。

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占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華
 

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