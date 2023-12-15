▲ 2024星座運程｜處女座貴人相助事業得力，下半年愛情運提升。

2024年即將降臨，2024年星座運程如何？12星座2024年整體運勢出爐了。本報請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2024年12星座的運勢。

2024星座運程｜處女座

受到金木互融影響，今年處女受到許多的貴人幫忙，許多自己處理不到的麻煩，都會因他人而解決，所以就不用一切都放在自己身上。

事業︰今年容易在工作上出錯，甚至是帶來了其他人的問題，如果是獨力工作的話，要小心應付。如果是團隊工作的話，團隊可以幫助你解決問題，也不用一開始把太多工作放在自己身上。後半年金水互融的情況下，和一些年輕人工作，會帶來新的想法與機遇，可以再事業上得到助力。

愛情︰上半年金星和處女的星系毫無關係，可以說在感情上相當穩定，沒好沒壞，沒對象的也難尋對象。下半年金星介入，令愛情運提升，已經有穩定關係的，可能吸引到第三者介入，如果沒有對象的，可能會出現好對象。

留意︰水星於下半年合天王星，加上金星和月亮的幫助，今年下半年可能會有意外之財，或者有喜事，如有計劃的，可以留意。

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占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華