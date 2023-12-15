正能量｜打破胸圍禁忌創內衣外穿潮流　Bra in Top之母從推銷員做到港區董事長

▲ Ransa（左）認為，落店舖跟前綫員工溝通交流，才能更了解顧客的意見及需要。（受訪者提供）

中國人向來比較保守，二、三十年前的香港就連「佩戴或選購胸圍」也是個不適合公開討論的話題。

不過有一位女性卻起了一場革命，不但將胸圍變得時尚甚至成為時裝一部分，更加打破禁忌加以推廣宣傳，並加強對大眾的教育，改寫了本港的胸圍歷史及改變了人們對胸圍的價值觀，她就是在行內打滾了30多年、被稱為「Bra in Top之母」的Ransa Cheung（張美娟）。

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加入內衣行業已經37年的Ransa可說是紅褲子出身，由推銷員開始做起。年紀尚小的她當時還未有甚麼人生大方向，見觀塘一家小型內衣公司聘請推銷員，便膽粗粗跑去面試，結果很快就被取錄了，而原因也頗為出人意表：「因為我體形比較大隻，作為推銷員，需要孭住一個又大又重的樣本袋四出找生意，老闆就是看中我這點。」

當然，身形只是其中一個受聘原因，Ransa不斤斤計較的個性，也受到老闆賞識。「我是十多個面試者當中唯一一個沒有問下班時間的。」入職後，Ransa全情投入推銷員的工作，但工作時間的確很不穩定，晚上十一時多才離開元朗下班也是等閒事，縱然疲累，但多勞多得，Ransa的業績理想，一疊厚厚的定單能夠為她帶來滿足感。

▲ Ransa認為從前女性穿漂亮或功能內衣，多少是為取悅別人。但隨着女性地位的提高，今天女性的心態已經改變，希望自己穿得舒適、擁有漂亮綫條令自己更有自信。（受訪者提供）

掀起時尚胸圍潮流

Ransa有了一定行銷經驗後，1988年便從原來的小型公司轉到日資內衣品牌Wacoal工作。今天Wacoal是一個無人不識的名字，但在35年前品牌在香港的知名度並不高，亦沒有幾個銷售點，Ransa便逐一聯絡舊客戶，而公司規定客戶第一次入貨額為3萬到5萬港元，這對Ransa來說要成功游說客戶更不容易，但結果入職的第二個月，她就成功開立了5個新戶口，更創造了超標3倍業績的神話。

俗語有云：「力不到不為財」，當時只要客戶有需要，Ransa就會親自送貨，務求客人可以在最短的時間內收到產品。她說：「我覺得推銷員與客人之間要互相信任，互相幫助，這是十分重要的。」

自90年代起，Ransa便帶領公司團隊開發不同的內衣產品系列，而獲得「Bra in Top之母」的封號，是因為她首創了一款名為Bra in Top的胸圍，隨後不同品牌亦陸續仿效及生產。胸圍覆蓋着女性的胸部，提供保暖及保護作用，有着最親密的關係，雖然角色如此重要，但在當時卻像是一件見不了光的衣物，而且市面上的款式老套，亦沒有很多顏色選擇，這令Ransa一直有打破此傳統的決心。

「對於我參與過設計的產品之中，最深刻的一件產品肯定是2000年的Bra in Top，這件產品的誕生其實是一個巧合。某日當我坐地鐵回家時，我站立的位置前有一位坐着的小姐在打瞌睡，因為身體向前傾她不慎露出了胸圍，從事胸圍銷售的我也頓時感到有點尷尬。我便萌生了一個念頭，胸圍如何可以變得時尚，即使外露也可以讓人感覺自然不尷尬呢？」

▲ 在行內打滾了30多年，Ransa跟不少客戶都成了老朋友。（受訪者提供）

Bra in Top的設計採用平口服裝的概念，有點像一件短身小背心，共有7種顏色，配合時尚側扣設計，使它成為女生們時裝的一部分，因此產品一面世即大受歡迎，加上其他品牌紛紛推出類似的產品，使此類設計立即成為市場主流。

首創香薰味內衣

除了Bra in Top，Ransa也構思出另一有趣的產品，就是2002年推出的香薰味女性內衣。「2002年香薰內衣的誕生是一個意外，當時即將用作廣告宣傳的產品在材料上出現了問題，我需要在短時間內重新做一個新的企劃。而老闆只給我3日時間去交出一個新的提案，我感到極大壓力，於是希望去做一個香薰按摩減減壓，完成後我感到整個人都放鬆了。於是我想，如果內衣可以加入這個元素不是很好嗎？因此這其實是我在按摩床上忽發奇想的成果，哈哈！」

繼2002年推出第一批香薰內衣後，2009年的聖誕節，在Ransa的提議下品牌再推出了一個以蛋糕香味為主題的系列，包括士多啤梨、朱古力和香草3個味道，產品同樣大受歡迎。雖然產品暫時停產，但似乎Ransa已經有了新的構思，暗示此系列可能明年或以後的日子會再次出現。

為下屬勇於承擔

Ransa為公司效力了35年，屢創佳績的她今天已成為品牌香港區的董事長，屬首位本地員工當上此重要職位。於是Ransa亦加入了一些香港人的思維來管理公司，例如日本公司的管理文化比較講求規矩，她留意到同事不會主動分享突破性的提議。但香港員工熟悉本地市場，往往有很多新的想法，於是她會增加公司的透明度，開會時會把公司所面對的問題清楚提出，並鼓勵同事勇敢發表意見。

她坦言：「我會盡力去激發同事的創作力，做到群策群力，為公司找到最好的方向。當然作為公司管理者，我必須承擔最大責任，成功我會和同事分享，但當有問題出現時，我也會全力承擔，讓他們知道背後有強大後盾，工作便無後顧之憂。」正是願意聽取員工及顧客的意見，因此近年品牌又有了新突破，就是引入AI智能以及無障礙試身室，希望在店舖內規劃出一個自主空間的區域，同時照顧到輪椅使用者的需要。客人更可以透過機械人素描產品專屬的二維碼，無拘無束地購物。

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心存感恩充滿希望

除了是公司的董事長，Ransa在家中更是一個太太和母親，因此照顧家人對她來說相當重要。她堅持每日下班後的時間留給家庭，不把公司的工作和煩惱帶回家。身兼多職，她會感到有壓力嗎？「我從來無感覺有壓力，因為在適當的時候做適當的自己是十分重要，而我會透過睡眠來減壓。每晚睡前我都會感恩今天過得好好，每天起床時我都會感恩可以看到太陽升起能量滿滿。」

Ransa身居要職仍能從容面對繁重的工作，全靠一套人生格言：「既然我們再煩惱、再強大都不能改變時間和大自然，就不如好好去接受一切好與壞。喜不用太喜，憂亦不用太愁。或者今日有不開心不如意，但我知道明日太陽升起，萬物又會循環再生，人應該充滿希望。」

記者：梁靜詩