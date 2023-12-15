▲ 2024星座運程｜天秤座善用社媒對事業有利，游離桃花多情海宜慎。

2024年即將降臨，2024年星座運程如何？12星座2024年整體運勢出爐了。本報請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2024年12星座的運勢。

2024星座運程｜天秤座

在上半年金星與土星相位的影響下，以及下半年受太陽燒傷金星下，今年天秤很容易錯失機會，選擇錯誤，所以不適宜作出重要決定，但適宜多社交，認識多點朋友。

事業︰今年多個星體也不宜事業發展，特別是在推廣、發展方面，都可能會出現判斷錯誤，或被人截劫的狀況，如果有好的商品，也可能要隱藏一下，不要急於展露他人面前。特別是下半年，更容易會出錯，今年宜拓展人際網絡，多社交，配合他人的工作，或者多善用社交媒體，對往後發展有更大幫助。

愛情︰今年的游離桃花頗多，但多數不是正緣，特別是在上半年狀態，如果有對象的，要小心被誤會，引致爭執；沒有對象的，可能會引來一段短時間的感情，但難於長久。下半年狀況，容易墮入第三者感情之中，所以還是保守一點會較好。

留意︰上半年可能要留意飲食問題，腸道容易出現問題。

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占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華