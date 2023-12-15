▲ 2024星座運程｜天蠍座量力而為宜步步為營，注意健康提防傳染病。

2024年即將降臨，2024年星座運程如何？12星座2024年整體運勢出爐了。本報請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2024年12星座的運勢。

2024星座運程｜天蠍座

受到水星的影響，天蠍座今年的身體可能較差，容易出現體力不足的情況，令工作表現疲弱，容易追不上進度，所以要留意自己的體力狀態，安排自己的日程。

事業︰體力的不足，在上半年影響較大，容易令進度落後，影響表現，加上安排出錯，更容易令自己付出更多餘力氣，要小心由應完成的第一步開始完成，而避開好高騖遠，令事情更糟。至年尾工作安排開始正常，但體力仍然處在較弱狀態。

感情︰對方的行動可能令你疲於奔命，對方可能不理解的狀況，而出現不體貼的要求，所以需要更平靜的溝通，讓對方理解，也不應過分遷就，否則事情會更差。至年中，可能會有新對象出現，如未有對象的，可在6-7月注意一下。

留意︰今年的身體問題需要留意，體力與免疫力不足，令身體帶病，會更消耗體力，特別要留意傳染病，記住預防勝於治療，維持健康可以避免太多的病痛。

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占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華