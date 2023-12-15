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高齡產子丨新抱誕女後拒生二胎追仔　逾50歲奶奶賭氣「自己生」終釀悲慘結局

育兒資訊 15:16 2023/12/15

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新抱誕女後拒生二胎，逾50歲奶奶賭氣自己生，終釀悲慘結局。

在現今社會仍有老一輩抱著重男輕女的觀念，認為生仔才可以傳宗接代。北京一名50多歲的婦人，因新抱生了女兒後拒絕再生，賭氣之下決定「自己生」，雖如願生了兒子，卻令家庭矛盾愈演愈烈，最終落得超慘結局。

綜合內地媒體報道，北京一名50多歲的張姓婦人，家境富裕，名下有許多房產，獨生子婚後育有一名女兒，惟重男輕女的張婦，要求新抱再生多個兒子傳宗接代，更保證自己會出錢出力，幫忙湊孫。

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逾50歲高齡產子

不過，兒子夫婦認為有一個女兒已足夠，即使沒有經濟壓力，養育孩子過程都要費盡心力，沒有意願再生。張婦勸說不果，一氣之下威脅兒子夫婦，

你們不生我就自己生，我北京有6套房，再生10個我都養得起！

兒子和新抱都以為張婦是說笑，沒想到她真的懷孕，這令兒子夫婦無法接受，認為媽媽年紀已大，將來這名幼弟必會成為夫婦的負擔。

惟張婦堅持生下兒子，她認為大仔不聽話，孫女最終要嫁人，意味其名下財產總有一天會落到他人手上，只有生仔才可以繼承家產。張婦的賭氣決定，最終釀成悲慘結局，她與大仔一家關係徹底決裂，甚至老死不相往來。

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責任編輯：王明芳

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