▲ 2024星座運程｜人馬座屬挑戰年可考慮創業，感情勿專横要帶溫柔。

2024年即將降臨，2024年星座運程如何？12星座2024年整體運勢出爐了。本報請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2024年12星座的運勢。

2024星座運程｜人馬座

木星會在今年留在金牛與雙子之間，意味着人馬座的運勢會由穩定變成轉變，亦代表了之前所儲備、準備的，將會迎來機會，可以進行下一步的計劃，如未準備好的，可能會被迫面對轉變，而出現問題。

事業︰與太陽的相位，讓人馬會有事業發展的機會，特別是想創業的可以挑戰一下，而如是在公司內，亦會受到大家所關注，容易發揮自己﹔但在下半年，木星進入雙子後，加上木星在年尾逆行以及水星與天王星的相位，導致年後可能會有外來的挑戰，需要多少許的預備。

愛情︰在日月的相位中，感情上較為強勢，但作為相對的水星卻容易受你所委屈，最終變成爭執，所以霸道之餘亦需要點溫柔，體貼對方的狀況。5月期間感情易有進一步發展，未有對象的話，可以留意一下。

留意︰今年人馬座的運勢年前年後是相對的，年前的準備直接影響年後的狀況，因為今年是新挑戰的年份，所以要打有準備的杖。

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占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華