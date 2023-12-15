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2024星座運程｜山羊座勿輕易信謠言　提防網絡詐騙

休閒消費 16:05 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

2024年即將降臨，2024年星座運程如何？12星座2024年整體運勢出爐了。本報請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2024年12星座的運勢。

2024星座運程｜山羊座

土星今年在雙魚座經歷長時間的逆行，導致山羊座容易疑神疑鬼，加上海王星亦停留意雙魚座在內，今年山羊座是要小心騙案。

事業︰得到金星與木星的協助，山羊座在事業上是得到優勢的，特別是木星的優勢，是指在環境上的機遇，容易得到較順暢的發揮，但雙魚座的影響力，導致山羊座容易錯失良機。而在冬季，亦可能因過度放鬆而誤信謠言，需小心理性分析。

愛情︰今年在愛情上很容易得到對方的關愛，對方亦很容易給予自己良好的建議，所以今年的愛情是山羊的貴人，亦可以說山羊座是今年感情運最好的。未有對象的，宜在年頭時間努力一下。

留意︰山羊座今年的問題是在個人生活上，在年尾容易受到詐騙，這可能是來自朋友或網絡詐騙。

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占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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