考試分數︱兒子英文考試僅70分心情低落 媽媽乘勢引導激勵公開試重奪A

▲ 《年少日記》劇照。

我們當媽媽的，都必定經歷過癲癲傻傻的階段。我們有時會儼如剛執到金般傻笑起來，笑不攏嘴。有些時候又會像天塌下來般眼耳口鼻皺作一團，苦不堪言。情緒起伏得如此誇張，在別人眼中不是癲傻是甚麼？

我們當媽媽的，其實很簡單。孩子測驗或默書取得一百分的那天，整個世界都七彩繽紛美極了，就連太陽也在跟你微笑祝賀。孩子默書只得七十分？怎麼搞的，不是已經默過一千遍了嗎？怎會出錯？孩子這麼粗心大意太令人擔心了，若考試失手那怎麼辦？

媽媽每天的喜怒哀樂，就是取決於孩子的分數。但這種心態是需要努力調校的，不然就當真變癲傻了。

小兒唸中學那年，快要考公開試了。這孩子的成績託賴從小至大都是不錯的，從來毋須我傷神。那天，他剛拿回Mock Exam的英文科成績，看他一臉灰敗般直接走回房間裏，明顯是發生了不尋常事吧！

「七十分！英文科只有C！」他嘀咕。

哎吔吔吔！怎樣搞的！你從小至大英文科都拿A的，怎會於考公開試之前一刻才來撻Q？你幹嘛？

這番說話我只是在腦裏盤旋，沒有吐出半句來。「咁你細心反省吓，究竟邊度出咗錯。」我輕輕地說，拍拍他的肩膊就離開了。我看見他兩肩下垂，其實他已夠失落了，這個時刻是最不想聽媽媽長篇大論的教訓呢！

臨睡前，兒子興奮的跑來我跟前大叫：「媽，我知我衰喺邊啦！原來我睇錯題目呀！」需要從文中揪出十點來，兒子卻以為自己寫十個意見，就這樣全失了20分。

「咁今次經驗你學到乜嘢？」我乘勢引導。「考試時，我要睇清楚題目問乜！」他自信地回答。結果，小兒在公開試取回A級成績。若當晚媽媽只管罵，兒子只會將試卷擲進廢紙箱裏，又怎會去檢討甚麼？

TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題