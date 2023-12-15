2024星座運程｜水瓶座開放懷抱迎新天　娛樂運強有橫財

▲ 水瓶座開放懷抱迎新天，娛樂運強有橫財。

2024年即將降臨，2024年星座運程如何？12星座2024年整體運勢出爐了。本報請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2024年12星座的運勢。

2024星座運程｜水瓶座

同樣得到木星與金星的協助，但水星的失勢，造就了水瓶座不容易得到周圍的助力，容易馬前失蹄，或者是被迫上馬。即使，自己仍末想清楚適合與否，但今年本身適合開放接受新事物，過度懷疑，反而發揮不良好。

事業︰事業總不在自己的預期，本來的計劃，容易觸礁，一切在計劃外，容易被迫接受新職務，雖在計劃外，但過分懷疑反而做得更差，開放接受，更容易得到成果。特別在7-10月，變動最易發生。

愛情︰與金星的相位，導致水瓶座的愛情相當順利，但這順利更栠中在尋找新對象上，今年的感情運平穩順利，亦適合與對方出外加深感情。而如果未有對象的話，在年頭時間，很有機會認識到新的對象。

留意︰今年的娛樂運是強勢的，也容易得到較好的橫財運，但切勿過度。

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占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華