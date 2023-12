凍齡女星丨52歲黎姿背肌結實無「富貴包」　GiGi遭網民質疑用錯操肌方法

▲ 黎姿晒操肌片段!

52歲黎姿(現名馬黎珈而)即使鮮有公開露面,仍不時更新IG跟網民互動,貴為三女之母的她保養得宜,美貌與身形似足吃了防腐劑一樣。

今日(12月15日)黎姿上載做gym短片,穿著小背心的做著操背肌的動作,當中她寫道:「time to sweat! #gi_losophy #gigibeautysecret #exercise #goodmorning」

▲ 黎姿上載做gym短片!(取自instagram)

網民質疑操肌動作錯誤

只見gigi雙手快速向下拉,展示其結實背肌,不過網友卻指出gigi做錯動作,擔心她受傷:「你咁樣好容易拉傷架」、「建議你揾個專業d㗎教練教你!」、「真係咁做嘅咩?!」

另外有網民建議gigi拉背肌可以慢一點,網民寫道:「I thought you are supposed to do it slow」、「you are. slow in both directions going down and up. im not even sure what going this fast would accomplish」和「Isolate your movement, too fast unable to feel the muscles.」

少油少糖飲食準則

榮升闊太的gigi未有「躺平」留家做少奶奶,反而擔任醫美集團CEO,2019年其醫學美容公司在香港聯交所主板上市,擁美容王國的她成為商界女強人。

零贅肉的gigi以做運動來keep弗,她曾透露最喜歡跑步、健身和游泳,更強調每天多喝水亦十分重要,令身體保持新陳代謝。

同時,gigi在飲食方面嚴控管理,每日攝油量不多於4勺油,而且堅持少糖、少油、少吃麵粉的準則,份量控制之餘,還計算卡路里。

另外黎姿從不節食,更日食4餐,她曾大方公開自己的「5天減肥餐單」。

