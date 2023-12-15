  • 25°C
香港時間 : 20231215日 (週五) 17:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2024星座運程｜雙魚座慎重留意人際關係　提防遭人落井下石

休閒消費 16:06 2023/12/15

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

雙魚座慎重留意人際關係，提防遭人落井下石。

2024年即將降臨，2024年星座運程如何？12星座2024年整體運勢出爐了。本報請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2024年12星座的運勢。

2024星座運程｜雙魚座

土星於雙魚座中出現，對雙魚座造成一定的影響，今年容易被人找麻煩，所以人事方面一直會較麻煩，一開始還好花力氣，但愈來愈發現處理不了，可能要重新考慮一下，你是否在一個適合的圈子裏了。

事業︰事業上發揮不錯，但容易招人妒忌，要小心說話，在上半年的事業上，主要是發生在人際問題上。下半年的事業運容易犯錯，被人落井下石，所以要小心做事，避免一些因大意發生的錯失。

愛情︰容易墮入奇怪的傳聞當中，即管是沒有任何事情發生，亦容易被人誤會，所以要小心人際的距離，這情況於年中最為嚴重。所幸現有對象對自己保持信任，不影響現有關係。但如果未有對象，容易掉進三角關係中，而在12月尋找對象可能較佳。

留意︰今年的問題主要發生於人際圈子中，要審視一些有毒的人際圈子，防止自己被拖累。

最新影片推介：佘詩曼專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華
 

星座 風水

最高瀏覽

珍惜生命｜39歲菲傭寶達邨墮樓亡　揭近月飽受2健康問題困擾曾求醫【提防輕生7大警號】
珍惜生命｜39歲菲傭寶達邨墮樓亡　揭近月飽受2健康問題困擾曾求醫【提防輕生7大警號】
黃心穎一家丨黃心穎爸爸離世　終年75歲
黃心穎一家丨黃心穎爸爸離世　終年75歲