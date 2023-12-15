2024星座運程｜雙魚座慎重留意人際關係　提防遭人落井下石

▲ 雙魚座慎重留意人際關係，提防遭人落井下石。

2024年即將降臨，2024年星座運程如何？12星座2024年整體運勢出爐了。本報請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2024年12星座的運勢。

2024星座運程｜雙魚座

土星於雙魚座中出現，對雙魚座造成一定的影響，今年容易被人找麻煩，所以人事方面一直會較麻煩，一開始還好花力氣，但愈來愈發現處理不了，可能要重新考慮一下，你是否在一個適合的圈子裏了。

事業︰事業上發揮不錯，但容易招人妒忌，要小心說話，在上半年的事業上，主要是發生在人際問題上。下半年的事業運容易犯錯，被人落井下石，所以要小心做事，避免一些因大意發生的錯失。

愛情︰容易墮入奇怪的傳聞當中，即管是沒有任何事情發生，亦容易被人誤會，所以要小心人際的距離，這情況於年中最為嚴重。所幸現有對象對自己保持信任，不影響現有關係。但如果未有對象，容易掉進三角關係中，而在12月尋找對象可能較佳。

留意︰今年的問題主要發生於人際圈子中，要審視一些有毒的人際圈子，防止自己被拖累。

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占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

