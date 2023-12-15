考試壓力︱紓解學童考試擔憂壓力家長宜善用行事曆　制訂務實計劃讓孩子達標

▲ 註冊遊戲治療師李菁文姑娘，提議家長為子女務實制訂時間表，容易達成的目標，讓子女有滿足感。

面對考試哪有不緊張呢？只是每個人面對考試的緊張情緒有不同的管理方法。想幫孩子輕鬆面對緊張情緒，強化考試前的心理質素，家長不妨先回應孩子的情緒需要，再教他們處理的方式，與孩子一起同渡時間。

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「考試唔使驚啦！又唔使你考第一。」一句本來是安慰的說話，對安撫情緒好像沒甚麼作用。學會如何了解孩子的心情再給予支持，會更易幫助孩子渡過成長的困難時刻！家長可以表達明白孩子考試的心情緊張又有壓力，接納孩子有擔憂是正常的，歡迎把擔心的事情分享。過程中家長可以將考試的過程與結果焦點分開，聚焦在孩子的學習過程，有努力嘗試、有承擔責任的心，對他們具體的積極行為表達欣賞，提升孩子自信，更可為孩子減低緊張心情。家人對孩子的包容與欣賞，就是給孩子一個安全網，讓他們知道無論考試結果如何，家人都會明白他們是盡力的。

有些孩子對考試的擔憂是因為過份關注分數，害怕成績不如理想，就是害怕失去被肯定的價值。在平日家長可多發掘孩子的個人特質，加強他們對自己能力的認同，提升個人形象，每天做事都可以有滿滿的信心。

另外做好時間規劃也是一個好方法讓孩子從混亂、擔心中減少壓力。可以善用行事曆協助孩子更掌握溫習的步伐，家長可以與孩子把一大堆要温習的考試內容分拆，計劃好每天要完成的項目並寫在日曆表上，按時溫習。

制訂務實計劃讓孩子達標

有家長說以往試過了，都不太成功! 留意重點，就是在訂定每天溫習範圍時要務實一點，用預計可以達成的份量作溫習範圍。範圍太多或不切實際的數量，令規劃容易失敗，令孩子跟隨計劃的動機大大降低。家長可在首幾天設定較輕鬆的目標，令孩子容易達標。那份滿足感與成就感讓孩子相信自己的努力，更有動機持續按計劃温習，減少擔憂情緒。

用行動支持子女

還有可以帶孩子玩玩情緒平復的小玩意，增加快樂的時間，放鬆一下緊張的情緒。除了出外接觸大自然，跑跑跳跳的活動之外，也可以玩吹泡泡，大力吸氣，吹出泡泡，也是放鬆心情的深呼吸練習，以紓緩精神壓力。大人小孩都可以一起玩，增加親子時間呢!

最後，家長可以為孩子準備一張「爸媽給你的情書」，寫滿愛的言語及鼓勵的說話，用行動及文字把家人的肯定與支持呈現在眼前，是給予孩子實實在在的鼓勵!相信每位孩子收到爸媽的「情書」都會感到很窩心!

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