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育兒心得丨30歲兒子赴加國讀博士爸媽憂心忡忡 爸媽管得嚴做得多會好心做壞事

育兒資訊 11:00 2023/12/16

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

《年少日記》劇照。

他們的獨生子在晚飯時，突然宣布他將會到加拿大攻讀博士課程，爸媽為之一怔，為何兒子從來沒提及這事情？

「咁你會幾時起行？」「下星期。」兒子淡然回答。這夜，夫婦輾轉難眠，千頭萬緒在腦中來回穿梭。為甚麼兒子一直隻字不提？為甚麼兒子沒有跟他們商量？加拿大那邊他有朋友照應嗎？他會住在哪裏？他會離家多少年？還有一星期就起行了，為甚麼不早一點告知他們？他們愈想愈苦惱，苦澀的滋味不斷從舌根湧現。

翌日早晨，兒子已外出了，難道仍要上班？還有一星期就離港了，不是應該已辭職了嗎？這麼早就往外跑，不會是逃避爸媽會打破砂鍋問到底吧！

「恭喜你呀，你哋有個博士仔喎！」友人們紛紛送上祝福。「唏，你個仔快三十歲啦！佢有分寸㗎啦，你哋毋須擔心佢啦！」對，三十年無微不至的照顧兒子，太習慣了，但兒子說走就走，爸媽瞬間像被開除了，往後的日子怎樣過？泫然欲泣的情緒忽然來襲。

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「阿仔乜都唔同你哋講，就係怕你哋會擔心，又或者會有太多嘅意見。佢大個仔啦，想自己去處理問題，唔想父母干涉呀，你哋明唔明呀？」還是丈夫的妹妹說話最中肯，兒子從小都會跟這個姑姐談心事的呢，她懂他。

爸媽是太習慣照顧兒子的一切了，幫他洗衣熨衣、拿衫去乾洗、給他煲湯、煮飯、切生果、任他的跑腿、給他買內衣褲……一日復一日，爸媽卻忘記了兒子快三十歲了，不再是十三歲。

爸媽管得太嚴或做得太多，只會好心做壞事。

 

撰文 : 鄧藹霖

育兒心得 博士 加拿大

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