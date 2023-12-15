叱咤樂壇流行榜2023丨「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」十強走勢 投票選最後五強【內附連結】
娛樂 16:14 2023/12/15
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於12月11日中午12時正式展開，由樂迷以一人一票投票，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的所有上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」十強，投票截至12月15日中午12時，十強誕生如下：
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲十強（排名依歌曲名字筆劃序）
- Dear Myself 尹光 Featuring : Wan K.
- E先生 愛人執照 呂爵安
- Little Magic 炎明熹
- MONEY 盧瀚霆
- Speak Love COLLAR
- 世一 MC 張天賦
- 再見 寧靜海 陳卓賢
- 你的世界 林家謙
- 濤 姜濤
- 隱形遊樂場 張敬軒
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第五階段投票將於下周一（12月18日）中午12時至12月22日中午12時繼續進行，選出最後五強，而是次獎項結果將於2024年1月1日【2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮】當晚，由現場觀眾即場投票選出最愛。
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撰文 : TOPick柴犬出動