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叱咤樂壇流行榜2023丨「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」十強走勢　投票選最後五強【內附連結】

娛樂 16:14 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

叱咤樂壇流行榜2023

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於12月11日中午12時正式展開，由樂迷以一人一票投票，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的所有上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」十強，投票截至12月15日中午12時，十強誕生如下：
 
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲十強（排名依歌曲名字筆劃序）

  • Dear Myself    尹光 Featuring : Wan K.
  • E先生 愛人執照    呂爵安
  • Little Magic    炎明熹
  • MONEY    盧瀚霆
  • Speak Love    COLLAR
  • 世一    MC 張天賦
  • 再見 寧靜海    陳卓賢
  • 你的世界    林家謙
  • 濤    姜濤
  • 隱形遊樂場    張敬軒

 「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第五階段投票將於下周一（12月18日）中午12時至12月22日中午12時繼續進行，選出最後五強，而是次獎項結果將於2024年1月1日【2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮】當晚，由現場觀眾即場投票選出最愛。

投票按此

撰文 : TOPick柴犬出動

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