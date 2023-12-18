【特首述職】李家超同時向主席、總理述職歷來首次　習近平提兩個「長期不變」

▲ 李家超同時向國家主席、總理述職。（港台短片截圖）

國家主席習近平今日（18日）下午會見在京述職的行政長官李家超，聽取他匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。有別以往，國務院總理李強亦同場，是特首首次同時向國家主席、國務院總理述職。

形容香港迎來整體性復甦

習近平表示，一年來，李家超帶領特區政府敢於擔當，善作善成，堅定維護國家安全；重塑區議會制度，順利完成換屆選舉；推動香港走出疫情，迎來整體性復甦；不斷增強發展動能，努力解決民眾急難愁盼問題；鞏固了香港由亂到治的大勢，促進邁進由治及興。中央充分肯定李家超和特區政府的工作。

一國兩制優越性將不斷顯現

習近平續指，新時代、新征程，正以中國式現代化全面推進強國建設，民族復興偉業。中央長期堅持「一國兩制」方針不會變，保持香港資本主義制度和生活方式長期不變，全面落實愛國者治港原則。全力支持行政長官和特區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，推動香港實現更好發展。他相信，一國兩制的生命力和優越性必將不斷顯現，對香港的光明前景充滿信心。

李家超感謝國家主席和中央政府對香港的關懷和支持，對其指導和勉勵。他說，過去一年，經濟活動復常，社會大局穩定，立法會恢復理性運作，區議會選舉圓滿完成，特區政府重視團結建設，以結果為目標。

除了李強，主管港澳事務的副總理丁薛祥、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任鄭雁雄等參與會見。

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記者：林曉君