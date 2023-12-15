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【法官榮休】上訴庭法官袁家寧榮休　寄語同儕續維持司法公正

社會 14:56 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

終審法院前首席法官馬道立亦有出席儀式。 （梁錦麟攝）

終審法院前首席法官馬道立妻子、高等法院上訴法庭法官袁家寧今年榮休，今（15日）於高等法院舉行退休前的法庭儀式。馬道立及其家人，以及共約100名大律師、律師及法官出席儀式。法官袁家寧致歉時寄語同儕繼續維持司法公正，消除大眾對司法機構的誤解。馬道立被問及妻子於退休後會否擔任暫委法官時指，「可能會做，休息下先」。

上訴庭法官袁家寧致辭時指，當年女大律師的數目不多，感謝大律師公會給予她的信心。袁又感謝丈夫馬道立及女兒陪伴，形容過去與他們相處的每一天均充滿歡樂。袁又形容香港人勤奮、講理、耀眼及公正，寄語同儕繼續維持司法公正，消除大眾對司法機構的誤解，並祝福各位一帆風順。

高等法院首席法官潘兆初致辭時指，法官袁家寧自1997年起擔任法官，2022年於擔任高等法院上訴庭法官，任內處理多宗重要民事案件。潘官表明，已問及袁於退休後會否留待高等法院擔任暫委法官。

律政司司長林定國致辭時指，法官袁家寧對普通法及一國兩制均有貢獻，又讚揚袁撰寫的判辭簡潔易明，大眾均能理解。林又形容袁喜惡分明，笑稱袁在丈夫馬道立的生日派對上，即使馬身穿曼聯球衣，袁亦會穿上阿仙奴球衣，說罷庭內哄堂大笑。

大律師公會主席杜淦堃致辭時指，相信法官袁家寧於退休後，丈夫馬道立定必陪伴在側，馬亦可與袁分享退休生活心得。律師會會長陳澤銘致辭時讚揚袁曾設下標誌性的案例，令香港接駁上世界軌道。

法官袁家寧丈夫、終審法院前首席法官馬道立於儀式後，被問及妻子退休後會否擔任暫委法官，馬則回應「可能會做，休息下先」。

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記者：梁錦麟

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