  • 25°C
香港時間 : 20231215日 (週五) 17:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【入禀索償】男警涉遭同袍辱罵妻索償16萬　同袍申剔除申索官押後判決

社會 14:58 2023/12/15

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

男警涉遭同袍辱罵妻索償16萬，同袍申剔除申索官押後判決。（資料圖片）

荃灣報案室1名男警疑與同袍因態度問題結怨，並遭同袍以粗口辱罵其妻子及母親「畀我X」。男警早前入禀區域法院，指控同袍涉嫌性騷擾，違反《性別歧視條例》，就情感損失等索償16萬元。同袍申請剔除申索，法庭今（15日）開庭處理。原告指同袍向其妻母提出性要求，法官質疑同袍只是罵原告，「唔係向你老婆提出性要求」，法官將於3個月內頒下判決書。

原告人為吳漢深，答辯人為林文隆。林一方申請剔除申索。吳親自陳詞指，林不斷罵他「你老婆畀我X」令他覺得林在向妻母提出性要求，法官梁國安質疑林只是罵吳，不是向吳妻提出性要求，吳亦不是被性騷擾的當事人。法官押後判決，將於3個月內頒下判決書。

吳親撰的入稟狀指，吳、林事發時均駐守荃灣警署，吳隸屬報案室，林則是隸屬槍房的高級警員。吳於2020年7月22日將武器歸還槍房時向林稱「大佬，方唔方便做嘢」，林則稱「本槍薄已經放喺度，你咪交囉，問咩？你係唔係唔交？」、「呢度無大佬，叫師兄」，兩人隨後起爭執。吳兩日後故意逐顆歸還子彈，林遂質疑吳情緒不宜配槍並投訴吳。

入稟狀指，林至少五度稱「你老婆畀我X」及「你阿媽比我X，生咗你個衰仔」，使吳及其家人感到冒犯，亦涉及性騷擾，以致吳擔心妻子及母親安危。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【性侵養女】涉7年前性侵9歲養女罪成　61歲巴士車長判囚11年
19:24 2023/12/14
【性侵養女】涉7年前性侵9歲養女罪成　61歲巴士車長判囚11年
【非禮孫女】六旬漢涉非禮孫女押送院時逃走 12月轉介區院審理
19:12 2023/12/14
【非禮孫女】六旬漢涉非禮孫女押送院時逃走 12月轉介區院審理
【侮辱國歌】涉奏國歌時倒豎姆指掩耳　21歲男不認罪明年2月審前覆核
19:30 2023/12/14
【侮辱國歌】涉奏國歌時倒豎姆指掩耳　21歲男不認罪明年2月審前覆核
【單車巡邏】警方推單車制服與裝備試行計劃　冀減少單車交通意外及違法個案
今日 00:01
【單車巡邏】警方推單車制服與裝備試行計劃　冀減少單車交通意外及違法個案
【襲擊案】天水圍夫婦為錢爭執　妻子腳踢家姑丈夫持菜刀恐嚇反擊雙雙被捕
今日 10:02
【襲擊案】天水圍夫婦為錢爭執　妻子腳踢家姑丈夫持菜刀恐嚇反擊雙雙被捕

你可能感興趣

【性侵養女】涉7年前性侵9歲養女罪成　61歲巴士車長判囚11年
19:24 2023/12/14
【性侵養女】涉7年前性侵9歲養女罪成　61歲巴士車長判囚11年
【非禮孫女】六旬漢涉非禮孫女押送院時逃走 12月轉介區院審理
19:12 2023/12/14
【非禮孫女】六旬漢涉非禮孫女押送院時逃走 12月轉介區院審理
【侮辱國歌】涉奏國歌時倒豎姆指掩耳　21歲男不認罪明年2月審前覆核
19:30 2023/12/14
【侮辱國歌】涉奏國歌時倒豎姆指掩耳　21歲男不認罪明年2月審前覆核
罪案 性別歧視條例 性騷擾 荃灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

珍惜生命｜39歲菲傭寶達邨墮樓亡　揭近月飽受2健康問題困擾曾求醫【提防輕生7大警號】
珍惜生命｜39歲菲傭寶達邨墮樓亡　揭近月飽受2健康問題困擾曾求醫【提防輕生7大警號】
黃心穎一家丨黃心穎爸爸離世　終年75歲
黃心穎一家丨黃心穎爸爸離世　終年75歲