【入禀索償】男警涉遭同袍辱罵妻索償16萬　同袍申剔除申索官押後判決

▲ 男警涉遭同袍辱罵妻索償16萬，同袍申剔除申索官押後判決。（資料圖片）

荃灣報案室1名男警疑與同袍因態度問題結怨，並遭同袍以粗口辱罵其妻子及母親「畀我X」。男警早前入禀區域法院，指控同袍涉嫌性騷擾，違反《性別歧視條例》，就情感損失等索償16萬元。同袍申請剔除申索，法庭今（15日）開庭處理。原告指同袍向其妻母提出性要求，法官質疑同袍只是罵原告，「唔係向你老婆提出性要求」，法官將於3個月內頒下判決書。

原告人為吳漢深，答辯人為林文隆。林一方申請剔除申索。吳親自陳詞指，林不斷罵他「你老婆畀我X」令他覺得林在向妻母提出性要求，法官梁國安質疑林只是罵吳，不是向吳妻提出性要求，吳亦不是被性騷擾的當事人。法官押後判決，將於3個月內頒下判決書。

吳親撰的入稟狀指，吳、林事發時均駐守荃灣警署，吳隸屬報案室，林則是隸屬槍房的高級警員。吳於2020年7月22日將武器歸還槍房時向林稱「大佬，方唔方便做嘢」，林則稱「本槍薄已經放喺度，你咪交囉，問咩？你係唔係唔交？」、「呢度無大佬，叫師兄」，兩人隨後起爭執。吳兩日後故意逐顆歸還子彈，林遂質疑吳情緒不宜配槍並投訴吳。

入稟狀指，林至少五度稱「你老婆畀我X」及「你阿媽比我X，生咗你個衰仔」，使吳及其家人感到冒犯，亦涉及性騷擾，以致吳擔心妻子及母親安危。

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記者：陳曉欣