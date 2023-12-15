親子好去處丨日本遊戲中心TAITO STATION進駐荃灣　逾30部夾公仔機開幕優惠超抵玩

▲ TAITO STATION荃灣店今日正式開幕！

【親子好去處/室內遊樂場/夾公仔/擲彩虹/掟彩虹】相信不少人去日本都會到遊戲機中心夾公仔和玩遊戲機，可說是日本旅行的必備節目。現在只要留在香港，大家都可以盡玩夾公仔機和各類遊戲設施！日本大型遊戲中心TAITO STATION今日（15日）正式於荃灣如心廣場開幕，場內超過30部人氣夾公仔機，過百款景品，還有香港人最愛的「擲彩虹」，還特設免費遊戲機，讓大家盡情享受歡樂的遊戲體驗。

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TAITO STATION必玩新型夾公仔機

TAITO STATION今日正式於荃灣如心廣場開幕，全場佔地3,500呎，特設30部人氣夾公仔機供大家選擇，當中包括日本最新型號雙爪夾公仔機，以及在日本非常流行、專門夾大公仔的三爪夾公仔機！身為夾公仔迷的大家必定能夠大展身手。而公仔的款式更有受大眾歡迎的SPY FAMILY、咒術迴戰、鬼滅之刃和DISNEY系列等。

▲ TAITO STATION設有多款全新夾公仔機與過百款景品！（任薏 攝）

多款零食機夾GODIVA朱古力

除了夾公仔機外，還有多部夾零食機。大多的零食種類都比較貴價，當中包括GODIVA朱古力，大家可以嘗試以超值價夾到不同類型的零食。

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另外，場內亦特設家具和文具夾機，當中包括文具套裝、角落生物碗碟套裝、釣魚套裝等，讓大人和小朋友都可以夾到心水的精品。

香港限定「擲彩虹」+首部免費遊戲機

為了迎合香港人，場內亦特意加入了港人最愛的「擲彩虹」遊戲，大家可以有多一款本地遊戲的選擇。同時，場內亦引入了獨家的免費雙人對決遊戲機，大家可以比併手速，一決高下。

另外，今次亦增設全港首部刷牙機和供小朋友玩的拾波波機。除此之外外，還有籃球機、氣墊球機和打八爪魚機，大人小朋友都可以在場內體驗不同遊戲設施的樂趣。

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限定巨型生日熊打卡位

逾1米高的TAITO限定巨型「生日熊」會快閃出現在店內，讓一眾大人小朋友打卡。為了慶祝聖誕節，生日熊亦戴上了聖誕帽，圍上頸巾，大家想打卡留念的話，就不要錯過生日熊快閃的時間。

店內亦特設了特色壓幣機MEDAL TYPER，提供了3種款式選擇，當中包括TAITO經典射擊遊戲《太空侵略者》的香港限家圖案，硬幣上更可自訂文字，別具紀念價值，TAITO的粉絲們切忽錯過！

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開幕優惠金幣最平約$0.84一個

由即日起至1月7日期間，香港TAITO STATION特別推出開幕優惠，基本電子金幣價格表為HKD1=1個電子金幣，現時開幕優惠，增值$500可換580個電子金幣、$800可換940個電子金幣、$1,200可換420個電子金幣、$2,000可換2380個電子金幣，代幣最平約$0.84一個。

另外，凡於開幕期間增值滿指定金額，更可選限定記念品，包括顏色筆套裝、環保袋及文具套裝。禮物數量有限，換完即止。

TAITO STATION NINA MALL荃灣如心廣場店

地址：荃灣如心廣場1期219-221號舖

營業時間：上午10時至下午10時（全年無休）

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記者：任薏