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【球王訪港】國際邁阿密表演賽門票火速沽清　網上即現黃牛黨

社會 15:27 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

當代球王美斯效力的美職聯球隊國際邁阿密，將於明年2月4日來港在香港大球場舉行表演賽，正場門票及賽前一日的訓練門票今日(15日)11時公開發售，不足2小時已沽清，而網上亦湧現「黃牛飛」。

國際邁阿密上周宣布明年2月4日來港，與港聯選手隊踢表演賽，但門票定價偏高，由880元至4,880元，其中最低價的880元門票最少，只是位於東、西看台高層兩側。不過，門票今早正式公開發售，即時受到球迷瘋搶，TOPick記者於11時登入購票平台，當時系統顯示已有逾2萬人等候，最終門票在開售不足2小時內售罄，可見美斯叫座力十足。

其後陸續有「黃牛飛」湧現，其中有人以16,200元轉賣原價4,880元的最貴價門票，亦有人以18,000元放售兩張（每張原價2,980元）第三層的連座飛，原價貴3倍。

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記者：曾秋文

表演 著數優惠 香港大球場 門票 記者 美斯

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