猝死風險｜跑馬拉松易猝死？醫生拆解2大關鍵　身體現3警號應停下休息

▲ 台灣有醫生指出在常見運動中，跑步的死亡機率最高，並列出造成猝死的2大原因及3大警訊。

培養運動習慣雖能保持身體健康，但運動期間猝死事件卻時有發生。台灣就有醫生引用數據，指出在常見運動中，跑步的死亡機率最高，並列出造成猝死的2大原因，以及3大警訊，呼籲大家參加馬拉松等跑步項目時應量力而為。

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台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒近日在個人Facebook專頁引述一份2000至2007年的研究報告，指出3大運動猝死機率由高至低，分別為跑步（33.98%）、足球（10.68%）及籃球（8.64%）。

他又另外引述一份於2012年刊登在《新英格蘭醫學期刊》、針對全美國2000至2010年間全馬或半馬賽事死亡者的分析研究，結果發現在1,090萬名參賽者中，有59人出現突發性心跳停止。雖然整體發生率僅為大約20萬分之1，但其中有42人死亡，致死率達7成。而這些死者的平均年齡為42歲，當中有86%（51位）是男性，發生率為女性的5.6倍。

跑馬拉松易猝死2大原因

為何跑馬拉松會容易導致猝死？黃醫生就列出以下2大原因：

1. 脫水現象、電解質失衡

人在高負荷跑步下會大量脫水、流失大量電解質，因此可能會出現脫水及電解質不平衡的狀態；如果無法及時補充兩者，容易造成血液裡的鈣、鎂、鉀等用以維持心電活動的重要電解質缺乏，而持續脫水亦會造成嚴重影響。

2. 患有潛在先天性心臟病

先天性心臟病包括心臟結構異常、心瓣膜異常、心臟肌肉異常等，其中以心肌肥厚較為常見。患有潛在先天性心臟病的人士一旦出現脫水、電解質失衡等徵狀，可能會導致心臟電傳導系統發生異常，進而引發心律不整，威脅自身生命。

那麼，我們要如何知道自己開始進入嚴重脫水或電解質失去平衡的狀態？黃醫生就列出3大常見的警號，供民眾參考：

極度口渴，囗乾舌燥到需要伸出舌頭黏嘴唇的狀態

開始感到頭重腳輕、腳步虛浮，甚至頭暈或有天旋地轉的感覺

心悸，可能會感受到心臟跳動或重擊胸前的感覺

他提醒，出現以上症狀就代表身體正在告訴自己，可以暫緩運動和補充水分；而一旦忽略這些警號，便會容易引起心律不整，甚至更嚴重的心臟猝死。

跑馬拉松5招防猝死

黃醫生另外列出5點注意事項，有助避免在馬拉松運動場上猝死：

1. 定期接受健康身體檢查

如有任何心臟疾病家族史或其他風險因素，應定期接受身體檢查，以確保身體狀況良好，以及是否適合消耗大量體能的運動。

2. 適當的訓練

在參加馬拉松比賽之前，請確保自己已經進行了足夠的馬拉松訓練，以增強心臟和肺部功能。黃醫生指，參賽者務必在賽前先知道自己的心肺能耐，是否足夠，跑了多少米，才能夠保持安全。

3. 適當的飲食

在比賽前幾天應注意飲食，避免食用高脂肪、高糖分和高鹽分的食物，更要避免在賽前或比賽當天飲用含咖啡因和酒精的飲料。

4. 補充水分

參賽者在比賽期間應適當地補充水分，以避免脫水和電解質不平衡的現象，進而引發威脅生命的心律不整，甚至猝死。

5. 適當的休息

在比賽期間，參賽者宜進行適當休息，知道自己的體力容忍的程度，以避免過度疲勞，增加心臟負荷過重。

10大猝死徵兆

提到猝死，台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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文章內容獲「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」授權刊登。

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