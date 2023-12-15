  • 24°C
香港時間 : 20231215日 (週五) 23:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

猝死風險｜跑馬拉松易猝死？醫生拆解2大關鍵　身體現3警號應停下休息

醫生診症室 23:05 2023/12/15

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

台灣有醫生指出在常見運動中，跑步的死亡機率最高，並列出造成猝死的2大原因及3大警訊。

培養運動習慣雖能保持身體健康，但運動期間猝死事件卻時有發生。台灣就有醫生引用數據，指出在常見運動中，跑步的死亡機率最高，並列出造成猝死的2大原因，以及3大警訊，呼籲大家參加馬拉松等跑步項目時應量力而為。

最新影片：

活得健康啲
健康診症室·外遊篇｜港女遊南美洲吃一種食物致「孖潤腸」　醫生教執6大旅行必備藥物

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒近日在個人Facebook專頁引述一份2000至2007年的研究報告，指出3大運動猝死機率由高至低，分別為跑步（33.98%）、足球（10.68%）及籃球（8.64%）。

他又另外引述一份於2012年刊登在《新英格蘭醫學期刊》、針對全美國2000至2010年間全馬或半馬賽事死亡者的分析研究，結果發現在1,090萬名參賽者中，有59人出現突發性心跳停止。雖然整體發生率僅為大約20萬分之1，但其中有42人死亡，致死率達7成。而這些死者的平均年齡為42歲，當中有86%（51位）是男性，發生率為女性的5.6倍。

跑馬拉松易猝死2大原因

為何跑馬拉松會容易導致猝死？黃醫生就列出以下2大原因：

1. 脫水現象、電解質失衡

人在高負荷跑步下會大量脫水、流失大量電解質，因此可能會出現脫水及電解質不平衡的狀態；如果無法及時補充兩者，容易造成血液裡的鈣、鎂、鉀等用以維持心電活動的重要電解質缺乏，而持續脫水亦會造成嚴重影響。

2. 患有潛在先天性心臟病

先天性心臟病包括心臟結構異常、心瓣膜異常、心臟肌肉異常等，其中以心肌肥厚較為常見。患有潛在先天性心臟病的人士一旦出現脫水、電解質失衡等徵狀，可能會導致心臟電傳導系統發生異常，進而引發心律不整，威脅自身生命。

那麼，我們要如何知道自己開始進入嚴重脫水或電解質失去平衡的狀態？黃醫生就列出3大常見的警號，供民眾參考：

  • 極度口渴，囗乾舌燥到需要伸出舌頭黏嘴唇的狀態
  • 開始感到頭重腳輕、腳步虛浮，甚至頭暈或有天旋地轉的感覺
  • 心悸，可能會感受到心臟跳動或重擊胸前的感覺

他提醒，出現以上症狀就代表身體正在告訴自己，可以暫緩運動和補充水分；而一旦忽略這些警號，便會容易引起心律不整，甚至更嚴重的心臟猝死。

跑馬拉松5招防猝死

黃醫生另外列出5點注意事項，有助避免在馬拉松運動場上猝死：

1. 定期接受健康身體檢查

如有任何心臟疾病家族史或其他風險因素，應定期接受身體檢查，以確保身體狀況良好，以及是否適合消耗大量體能的運動。

2. 適當的訓練

在參加馬拉松比賽之前，請確保自己已經進行了足夠的馬拉松訓練，以增強心臟和肺部功能。黃醫生指，參賽者務必在賽前先知道自己的心肺能耐，是否足夠，跑了多少米，才能夠保持安全。

3. 適當的飲食

在比賽前幾天應注意飲食，避免食用高脂肪、高糖分和高鹽分的食物，更要避免在賽前或比賽當天飲用含咖啡因和酒精的飲料。

4. 補充水分

參賽者在比賽期間應適當地補充水分，以避免脫水和電解質不平衡的現象，進而引發威脅生命的心律不整，甚至猝死。

5. 適當的休息

在比賽期間，參賽者宜進行適當休息，知道自己的體力容忍的程度，以避免過度疲勞，增加心臟負荷過重。

10大猝死徵兆

提到猝死，台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

點擊圖片放大
+11
+10

文章內容獲「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」授權刊登。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 養生 運動 先天性心臟病 運動 馬拉松 頭暈 跑步 心臟病