【提防詐騙】假冒入境處電騙猖獗　連處長郭俊峯都收到？

▲ 入境處處長郭俊峯呼籲市民提防詐騙來電。(入境處提供)

入境處是其中一個詐騙電話假冒最多的政府部門之一，連處長郭俊峯都收到假冒人員的來電？處方指一直十分關注騙徒訛稱入境處人員致電市民的電話騙案，呼籲市民保持警惕，主動核實來電者的身份。

假冒入境處騙案手法：

預錄語音形式致電市民;

其後將通話轉駁至訛稱為入境處或境外執法機關的人員，要求接聽人提供個人資料、銀行戶口及密碼等敏感資料；或

在對話中會主動向他們提供現職入境處人員的姓名、職銜、聯絡方式及辦事處地址等，並着他們可親身前往該辦事處或致電查證其身分，以增加其可信性。

入境處表示，處方職員會因應個別情況致電市民，以處理市民於轄下公共服務的申請，但如市民未有選用「預約提示服務」，處方不會以預錄語音形式致電市民，亦不會將電話轉駁至其他本地及境外機關並要求接聽人提供個人資料。

市民接獲可疑來電時，必須保持警惕,應該小心謹慎,主動核實來電者的身份，切勿輕信來電者及隨意透露個人資料。如有疑問, 可以致電入境處查詢熱線 2824 6111或發送電郵至enquiry@immd.gov.hk 與入境處人員聯絡。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津