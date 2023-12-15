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校園直擊｜斥資200萬打造全港首個校內「數碼運動場」　禾輋信義學校將STEAM融入體育教學

中小學 16:48 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

創校45周年的基督教香港信義會禾輋信義學校，今早（15日）舉行校慶感恩典禮暨「數碼運動場」開幕禮。

政府近年大力推動STEAM教育，不少學校都紛紛響應。今年創校45周年的基督教香港信義會禾輋信義學校（下稱禾輋信義學校），投放200萬資金打造全港首個校內「數碼運動場」，把STEAM教育融入體育科課程。場內增設不少電子運動項目，如電子閃避球、動感划艇、電子單車系統等，提供體育課及體適能訓練場地，加強校隊訓練參加學界賽事，提供多元化運動體驗。

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斥資200萬推動STEAM體育教學

禾輋信義學校今早（15日）舉行校慶感恩典禮暨「數碼運動場」（WCLS Cyber Sports Stadium）開幕禮，邀請各區校長及嘉賓出席亮燈儀式。學校打造全港第一間全個「數碼運動場」的操場，集結科技、運動與學習的多元化STEAM教學體驗。

廖勁悠副校長表示，整個「數碼運動場」項目一共斥資近200萬元，透過申請「優質教育基金」（QEF)和籌集學校資金，將校內有蓋操場改建而成。學校深明運動習慣對學生的身心靈健康尤其重要，打破原有校舍的設施，與時並進，貼近教學趨勢發展，藉此鼓勵學生培養運動的健康習慣和興趣，以平衡學習與健康生活發展。

場內設備有抱石場，以及各項新設電子運動項目，包括：電子閃避球、動感划艇、電子單車系統等。透過電子化運動的教學模式，採用AR護目鏡、電子感應板等，提供實時化測量及記錄學生運動表現等功能，培養學生運動興趣，達致健體效能。

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體驗電子化體育課及比賽

為配合各級學生學習興趣及課程需要，「數碼運動場」供正規體育課、體適能訓練及課外活動使用外，也會於小息、午膳等非正規時段開放，讓學生在課餘時間都能放鬆心情運動一下。此外，學校特別調整了體育科課節時數，初小年級由每周兩節改為三節，今年高小年級加入抱石項目於常規體育課程中，為學生提供更多運動時間。

基督教香港信義會禾輋信義學校舉行45周年校慶感恩典禮暨「數碼運動場」開幕禮，邀請嘉賓出席亮燈儀式。（左起：學校校長蕭偉樂校長先生、沙田民政事務專員余懷誠太平紳士、基督教香港信義會監督楊有志牧師）。（陳慧安攝）

除了校內體育課外，電子競技元素融入體育教學，運動場重點投放於校隊訓練，參加各項學界及海外電子競技賽事，如電子閃避球學界比賽，打破區域和天氣限制下，連接系統及網絡能跨校、跨地域、跨國家地進行電子競技比賽，增加學生提升電競技能，提供多元化學習經驗。廖副校長亦提到，彈性的場地開放時間可以運動作獎勵方式，即使短短的10分鐘的運動時間，學生從中能享受運動帶來的快樂及肯定。

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責任編輯：黃諾韶

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