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輕鬆教你  7日改善寶寶腸道不適

特約 12:30 2023/12/18

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

想寶寶「食得、瞓得、便便又得」，其實是很多媽媽簡單的願望。不過寶寶腸道比較幼嫩，有機會易出現各種腸道狀況如沒有便便、肚脹脹或者腹瀉。其實人體有70%的免疫細胞集中在腸道，是人體最大的免疫器官，難怪媽媽們會那麼緊張寶寶腸道狀況。由於寶寶的腸道及免疫系統發展尚未成熟，所以關注寶寶的腸道狀況就變得十分重要。

7 日腸道改善見證

有研究指出，A2成長配方奶粉對寶寶腸道溫和。純種A2乳牛之所以珍稀，除了因為數量較少，亦在於含有A2β-酪蛋白。A2 奶源含有 A2 β-酪蛋白，消化過程貼近媽媽授乳分泌中的酪蛋白，不會釋放出不良蛋白份子，親和寶寶腸道。臨床實證，A2成長配方奶，只需7 日有效改善寶寶腸道不適^^，包括父母報告的脹氣、便秘、腹瀉及腹脹症狀。

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ILLUMA®⁴ 新一代皇者 - 親和人體® Atwo 配方

ILLUMA®⁴親和人體® Atwo 配方，作為銜接母乳A2奶源首選^，蘊含全球首創「源乳雙因子」- 融匯母體 A2 β-酪蛋白~ 及 6大母乳低聚糖 HMOs**。配方成份有助釋放 3 重抵禦力：腸道屏障、腸道菌群、免疫功能。

HMO科研領先全球+ 精準嚴選HMO成分安全

ILLUMA®一直致力於創新科研，公司30年來一直專注母乳低聚糖HMO科研*，是全球最先含有最多6種母乳低聚糖的品牌+，當中嚴選的6種HMO**更獲得歐洲食品安全局(EFSA)、歐盟委員會(EC)及美國食品藥物管理局(FDA)一致認同其安全性，有可靠的認證，是媽媽們的信心之選。

了解更多︰https://bit.ly/3Tnn1iU

^^A2成長配方奶臨床實證，只需7日，有效改善寶寶腸道不適，與非A2成長配方奶比較，包括父母報告的脹氣、便秘、腹瀉及腹脹症狀。資料來源: Meng Y, et al. Nutrients. 2023; 15(6):1313.
^最多媽媽認同ILLUMA® Atwo是銜接母乳的A2奶源首選品牌。根據Kantar 市場調查公司於2023年6月-7月進行的街頭及事前招募問卷調查。調查對象為年齡介於25-45歲及有決定嬰兒配方奶粉牌子的母親，並每日最少一次用奶粉餵哺其0-5歲的小孩。樣本數目為452名。
~A2 β-酪蛋白消化過程貼近媽媽授乳分泌中的酪蛋白
**2’-FL 0.021克/100毫升, LNnT 0.011克/100毫升, DFL 0.0031克/100毫升, LNT 0.0068克/100毫升, 3'-SL 0.0050克/100毫升, 6'-SL 0.0046克/100毫升 (均為母乳低聚糖HMOs , 非源自母乳)
+委託Mintel全球新產品資料庫網上針對配方奶粉進行調查，截至2023年4月4日，ILLUMA®⁴ 是全球最先含有最多6種HMO**的品牌。
*惠氏營養品所屬公司第一篇HMO相關學術論文發表于30年前。Neeser JR, et al. FEMS Microbiology Letters. 1988 49(2): 301-307.
WYETH® 及惠氏® 為 Wyeth LLC. 之註冊商標，授權下使用。
IAT-EM-034-DEC-23

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